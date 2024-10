Feriadão de 15 de Novembro com piscina de ondas, bangalô na praia e sorvete feito por robô é em Olímpia

- PUBLICIDADE -



Em um ano com poucos feriados emendáveis, finalmente está chegando um, o de 15 de novembro, que “cai” numa sexta-feira e será o último do ano perfeito para viajar ainda antes do Natal. A dica é aproveitar a data no Complexo Hot Beach Parques & Resorts em Olímpia (SP), destino turístico para a família inteira, para curtir o sol e se divertir na praia com piscina de ondas, bangalôs e se refrescar com um delicioso sorvete feito por robô, uma modernidade que faz sucesso no parque aquático Hot Beach Olímpia, que integra o Hot Beach Parques & Resorts, o complexo turístico com quatro resorts e uma série de atrações que combinam lazer e diversão para todas as idades.

Entre as mais de 20 atrações do Hot Beach Olímpia, o quinto parque aquático mais visitado da América Latina, está a piscina de ondas. Máquinas potentes movimentam a água de uma grande piscina de maneira a formar ondas que simulam as do mar, proporcionando a sensação de estar numa praia paradisíaca, mas com toda a estrutura e segurança de um parque aquático. O sistema permite formar até 14 tipos diferentes de ondas. O visitante já sabe: toda vez que a sirene da piscina toca é porque vai começar mais uma série de ondas. É a dica para correr e aproveitar.

Para quem quer uma experiência ainda mais relaxante, os bangalôs e as cabanas garantem privacidade e conforto, sendo uma opção perfeita para famílias e casais que buscam momentos de tranquilidade. São cinco espaços para quem quer relaxar com privacidade espalhados pelo parque aquático disponíveis mediante locação: Cabanas Chandon, Bangalôs Oásis Bar Molhado, Bangalôs Oásis Heineken, Bangalôs Ondas e Bangalôs Esquina da Turma. Ao fazer a reserva de locação, tanto das cabanas quanto dos bangalôs, já está incluso um menu de bebidas e comidinhas para refrescar e alegrar ainda mais o dia.

Entre várias opções de alimentação no parque aquático Hot Beach Olímpia, uma chama a atenção por ser deliciosamente gelada e diferente, bem tecnológica. É um sorvete preparado por robô, pelo Icebot. São várias combinações de sabor possíveis. É só escolher que o robô vai preparar o gelado com movimentos precisos e rápidos, tornando-se uma atração principalmente para as crianças, que se divertem com a experiência. Em um minuto, o robô entrega um delicioso sorvete.

É escolher o resort para se hospedar e já preparar a viagem do feriadão de 15 de Novembro. Quem é hóspede dos resorts da marca Hot Beach já tem ingresso incluso no pacote, tanto para o Hot Beach Olímpia quanto para a Vila Guarani, que é o espaço de lazer, diversão e gastronomia para os finais das tardes e as noites. Ou seja, é diversão garantida para o dia e para a noite sem custo adicional. Para se hospedar, são quatro diferentes opções: O Hot Beach Resort, chamado de “pé na areia” porque fica ao lado do parque aquático Hot Beach Olímpia; o Hot Beach Suites, que é perfeito para quem viaja com a família e prefere fazer algumas refeições por conta própria; o Celebration Resort Olímpia, que é o primeiro resort de Olímpia a contar com dependências pet friendly, e o Thermas Park Resort & Spa, eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia.