Guarulhos expande sua infraestrutura esportiva

De dois para 13 campos com gramado sintético. Este é um dos dados do fortalecimento do esporte em Guarulhos desde 2017. Até aquele momento, apenas os estádios Cicero Miranda, na Vila Galvão, e Oswaldo de Carlos, na Vila Monteiro Lobato, continham esse tipo de piso. Um crescimento exponencial na infraestrutura esportiva, fator que amplia a oferta de equipamento público qualificado, com incentivo à vida saudável.

Bairros como Parque Continental, Taboão, Jardim Maria Dirce, Jardim Ponte Alta, Jardim São João, Jardim Ottawa e Bonsucesso são algumas das localidades que receberam o benefício. A previsão da Prefeitura é entregar mais seis campos com gramado sintético até o final de 2024.

A atual gestão realizou ainda diversas outras ações nesses oito anos, como a reforma no piso e no telhado do ginásio Fioravante Iervolino, a reabertura da piscina e do ginásio do CSE João do Pulo e em dezembro o Ginásio Thomeozão reabre totalmente remodelado. Além disso, o espaço de artes marciais do local foi reformado e as quadras externas, totalmente revitalizadas.

O ginásio da Ponte Grande, palco de grandes duelos do voleibol nacional, também foi reformado, em parceria com a Vedacit. Houve ainda reformas e pinturas nas quadras de bairros como Jardim Fortaleza, Conjunto Residencial Haroldo Veloso, Parque Uirapuru, Jardim São Silvestre e Vila Any, entre outras dezenas de espaços.

Celeiro de ginastas para o país, o ginásio Bonifácio Cardoso teve seu piso e telhado reformados, além de pintura e outras revitalizações no local, visando à melhoria no atendimento de centenas de crianças e adolescentes que treinam ali diariamente.

Os amantes do skate ganharam pistas reformadas no Parque Mikail e na Vila Galvão, além de novas pistas no Taboão e no Jardim Palmira. Existe ainda a expectativa da implantação de um estádio de futebol americano, com investimento de aproximadamente R$ 8 milhões, até dezembro.