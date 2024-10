Guarulhos: mais de 34 mil crianças recebem o atendimento em escolas de período integral

- PUBLICIDADE -



Investir no futuro das crianças, com escolas em período integral, alimentação de qualidade, uniformes e equipamentos tecnológicos sempre foi a prioridade de governo. Desde o início de 2017, a administração municipal não economizou esforços para elevar o número de crianças atendidas em tempo integral e eliminar o terceiro turno nas escolas da rede municipal, uma realidade que transformou a vida das famílias e das crianças.

Atualmente, mais de 34 mil crianças de zero a três anos recebem o atendimento em escolas da rede própria e unidades parceiras, números que contrastam radicalmente com os pouco mais de 600 alunos atendidos até 2016.

Para esse montante contribuem ainda os atendimentos realizados pelo EducaCEU, programa que ampliou o tempo de permanência das crianças dentro dos 13 CEUs da cidade. Mais de 7 mil alunos são atendidos por mês com atividades complementares, no contraturno escolar nas mais diversas áreas.

Além disso, o Programa Educa Mais também ampliou o período de permanência dos alunos na escola de 4 para 7 horas diárias, com aulas interativas e atividades em espaços diferenciados do estabelecimento de ensino.

Esse avanço na educação pública oferece suporte essencial às famílias que precisam trabalhar e encontram nas escolas da rede municipal um local de aprendizagem e segurança para seus filhos.

A expansão do número de atendimentos em tempo integral ressalta o compromisso da administração em garantir aos estudantes atividades educativas diversificadas no contraturno das aulas, com cinco refeições durante o período de permanência nas escolas, ações alinhadas à meta de extensão da jornada escolar do Plano Nacional de Educação.

“Investir no futuro das nossas crianças, com escolas em período integral, alimentação de qualidade, uniformes e equipamentos tecnológicos é a forma mais justa de garantir um futuro com mais equidade para a população da cidade e resultado de vontade política”, ressaltou o prefeito Guti.