Obras da área da educação beneficiam estudantes de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Equipamentos modernos, salas de aula adequadas às práticas escolares, munícipes e estudantes atendidos com a excelência de serviços de qualidade, com profissionais altamente qualificados e com grande potencial de transformação social. Desde o início da gestão do prefeito Guti, em 2017, a cidade de Guarulhos, mais efetivamente a área da educação, vem sendo impactada com a entrega de escolas e equipamentos que oferecem atividades e práticas educativas, esportivas, culturais e de lazer.

Distribuídos por todas as regiões da cidade, os Centros de Educação Unificados (CEUs) são espaços de interação social e familiar, com infraestrutura moderna, salas multiuso, quadras, playground, auditórios, Centros de Incentivo à Leitura (CILs), piscinas, entre outros, que levam educação, cultura, esporte e lazer para alunos da rede municipal e a população em geral.

Desde 2022, com a implementação do programa Mais Futuro, mais de 100 mil vagas são ofertadas aos munícipes por ano, entre cursos e oficinas, que acontecem em 16 polos de atendimento, espalhados por diversas regiões da cidade.

Para além dos CEUs, outras regiões também foram contempladas com unidades escolares da rede municipal, que ampliaram o atendimento para crianças da educação infantil e do ensino fundamental, garantindo segurança com uniformes escolares, alimentação balanceada e ensino de qualidade.

Na região dos Pimentas foram entregues as EPGs Doutor Almir Nogueira, Milton Almeida dos Santos e a creche Maria Enaíde Saturnino. Em Cumbica, que engloba o Jardim Presidente Dutra e bairros localizados ao lado do aeroporto até a rodovia Ayrton Senna, foram entregues as EPGs Jorge Mota de Oliveira e Nise da Silveira.

As regiões de Bonsucesso e do Jardim Ponte Alta receberam o complexo do CEU Bonsucesso, com as EPGs Maria Firmina dos Reis e Nicolina Bispo. Nos bairros das regiões do Taboão, Parque Cecap, Vila Barros e Jardim Acácio, foram entregues as EPGs Edson Alves da Costa, Jean Piaget, Mário Lago, Yujie Hirata e Maria Isabel de Assis, além do CEU São Domingos, que abriga em seu complexo a EPG São Domingos.

Já na região central, que inclui bairros que vão desde a Vila Galvão até a Ponte Grande, foram entregues a EPG Antônio Houaiss, a creche Wanda Nunes Seminaldo, o CEU Continental, com a EPG César Lattes anexa, e o CEU Vila São Rafael, com a EPG José Jorge Pereira igualmente anexa.

Centro de formação de professores

A administração do prefeito Guti também assumiu como compromisso as obras de restauro do Casarão da Nossa História, localizado na rua Sete de Setembro, esquina com a rua Felício Marcondes, no Centro. Quando finalizada a obra, o casarão abrigará um espaço para formação de professores com opções de interação, conectividade e pesquisa sobre o acervo da cidade para estudantes e munícipes.

Revitalização e modernização

É importante destacar que todos os equipamentos educacionais localizados nos bairros Jardim Ponte Alta, Parque São Miguel, Pimentas, Jardim Cumbica, Jardim Ottawa, Jardim Presidente Dutra, Parque Residencial Bambi e Jardim Rosa de França passaram por processos de revitalização e modernização de seus espaços.

Vale lembrar ainda que a Prefeitura realizou duas grandes obras nas áreas de lazer do CEU Ponte Alta, com a construção de quadras de vôlei de areia, futebol com grama sintética e basquete 3×3, pistas de skate e caminhada, playground e academia popular com equipamentos acessíveis para pessoas com deficiência. Já o CEU Vila São Rafael passou a contar com dois parques infantis, pista de caminhada, ginásio reformado e ampliação da quadra de areia, que tem agora tamanho oficial.

Com as revitalizações, o Centro Municipal de Educação Ambiental Parque Chico Mendes recebeu novo playground, bebedouros, sistema de drenagem, pintura do coreto, das áreas externas e internas e da quadra, e ainda reforma completa da pista de skate, do playground, da academia popular e da trilha para caminhada.

Já o Centro Municipal de Educação Parque Júlio Fracalanza teve suas atividades educacionais potencializadas com a reativação da Cidade Mirim Ayrton Senna da Silva, espaço que ensina as crianças noções preliminares de comportamento no trânsito, atenção a pedestres e ciclistas, além de valores ambientais, respeito aos idosos e locais adequados para brincar. Houve ainda a inauguração do primeiro circuito de arvorismo, experiência que oferece aos participantes a oportunidade de conciliar a aventura e o contato com a natureza.