Wendel Bezerra marca presença em Guarulhos para o Animexgeek

Você muito provavelmente reconhece a voz de Wendel Bezerra em desenhos animados, jogos e até mesmo em filmes de Hollywood, já que o dublador tem uma longa lista de personagens icônicos. E para você que é fã dele, saiba que ele estará em Guarulhos para o Animexgeek, evento que acontecerá no Espaço Inter em novembro.

Bezerra é a voz por trás de personagens como Goku do anime Dragon Ball, Bob Esponja e os personagens Lee Sin e Willump Robótico do jogo League of Legends. Ele também dublou atores prestigiados, como Robert Pattinson e Leonardo DiCaprio. Além disso, Bezerra é a voz do personagem Calisto Besatt do jogo brasileiro Enigma do Medo, que será lançado em breve.

O Animexgeek contará com diversas atrações do mundo geek, como cosplay, k-pop, videogames, RPG e muito mais. O evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro.

Serviço

Endereço: Espaço Inter – Avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande

Data: 16 e 17 de novembro, das 10h às 20h

Link para compra de ingressos: https://www.tycket.com.br/animexgeek-2024-16-a-17-novembro.html