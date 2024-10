Ginásio Thomeozão passa por reforma completa e tem previsão de reabertura em dezembro

- PUBLICIDADE -



Uma excelente notícia para os amantes do esporte guarulhense. O Ginásio Paschoal Thomeo, no Jardim Bom Clima, mais conhecido por Thomeozão, passa por uma série de reparos para a reabertura, que acontecerá ainda em 2024. As obras correm vêm se desenvolvendo e a previsão é que o espaço seja entregue no aniversário de Guarulhos, em 8 de dezembro.

Com um investimento na casa dos R$ 8 milhões, serviços como pintura geral (interna e externa) do espaço, troca total da cobertura, reforma dos banheiros, dos vestiários, das arquibancadas e do piso da quadra, além de novas instalações elétricas e hidráulicas, já estão sendo realizados no tradicional próprio municipal que já recebeu a seleção brasileira de vôlei, shows, entre tantas competições.

O Thomeozão será o quarto grande espaço do esporte local devolvido à população, que será utilizado em diversos programas da Prefeitura, como Iniciação Esportiva e Qualidade de Vida, além dos jogos das equipes de alto rendimento da cidade nos mais diversos campeonatos oficiais, entre outras atividades.

A atual gestão realizou diversas ações da área do esporte nos últimos oito anos, como a reforma no piso e no telhado do Ginásio Fioravante Iervolino, a reabertura da piscina e do ginásio do CSE João do Pulo, além da revitalização do seu espaço de artes marciais e de suas quadras externas. O Ginásio da Ponte Grande, palco de duelos relevantes do voleibol nacional, também foi reformado, em parceria com a Vedacit.