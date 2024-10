Reservas abertas para o Réveillon 2025 no Parque Maeda

- PUBLICIDADE -



As reservas para a tradicional festa de Réveillon do Parque Maeda, em Itu (SP), já estão abertas! O evento, que acontece no dia 31 de dezembro (terça-feira), a partir das 20h30, promete uma celebração inesquecível para toda a família, com atrações especiais para dar as boas-vindas a 2025 em grande estilo.



O jantar será um verdadeiro banquete, pensado para agradar a todos os paladares. O cardápio inclui uma variedade de pratos quentes como leitoa, pernil e frango assados, tender com fios de ovos, lombo à califórnia, lagarto recheado, risoto de camarão, salmão ao molho de maracujá e alcaparras, bobó de camarão, canelone aos quatro queijos, nhoque, camarão marinado e empanado, além de diversos salgadinhos. Haverá também uma seleção de saladas, incluindo maioneses, salpicão, vinagrete, azeitonas, ovos de codorna e palmito.



Para os amantes da culinária japonesa, haverá 20 tipos de sushis e três tipos de sashimis. E para adoçar a noite, sorvetes e frutas frescas como sobremesa. As bebidas serão servidas em sistema open bar, com água, refrigerantes e cerveja à vontade.



A animação da noite ficará por conta da Banda Face Nova e do DJ Som La Fiesta, que garantirão a diversão até as 2h da manhã. As crianças também terão entretenimento em um espaço kids repleto de brinquedos, monitoria e recreação para várias idades.



Na virada do ano, cada mesa receberá um espumante para brindar durante a tradicional queima de fogos. Os ingressos no lote promocional são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site.



Para quem deseja estender a celebração e aproveitar ainda mais o Parque Maeda no primeiro dia de 2025, a Pousada Maeda também está com reservas abertas. Garanta sua vaga no site oficial e comece o ano em meio à natureza e tranquilidade.

Sobre o parque

O Parque Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos restaurantes mais diversificados do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site: https://parquemaeda.com.br/vendas-online/

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.



Pesca esportiva e hospedagem



Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.



Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

WhatsApp: (11) 94303-9767

Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Site: www.parquemaeda.com.br