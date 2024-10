Ex-CIO alerta pais sobre uso de imagens de crianças por IA

- PUBLICIDADE -



A segurança das crianças no mundo digital se transformou em uma preocupação a mais para os pais. O alerta foi endossado pela ex-CIO global da Casa Branca e especialista em cibersegurança, Theresa Payton, que esteve pela primeira vez no Brasil em agosto.

Em sua passagem pelo Brasil, Theresa orientou os pais, falando sobre o avanço das redes sociais e o crescente risco de vazamento de imagens infantis que podem acabar sendo utilizadas em bases de dados de IA.

“Muitos pais, sem perceber os riscos, compartilham fotos de seus filhos nas redes sociais”. O problema é que a IA tem sido treinada para “raspar” a internet em busca de dados, sem distinguir entre perfis públicos ou fechados. “Isso é definitivamente uma violação da privacidade”, analisou.

No Brasil, o problema foi evidenciado pela organização internacional Human Rights Watch, que identificou em 2024 o uso de fotos pessoais de crianças e adolescentes brasileiros por ferramentas de inteligência artificial (IA), sem consentimento. Foram 170 fotos encontradas de crianças que pertencem a mais de 10 estados, incluindo festas de aniversário, foto na escola e recém-nascidos.

A convite da Unico, empresa de tecnologia que fornece soluções seguras e confiáveis para verificação da identidade real das pessoas, Theresa ressaltou que os pais brasileiros precisam adotar uma abordagem mais ativa na educação digital dos filhos, assim como na adoção de medidas de proteção. Mãe de três filhos, a especialista disse, porém, que sabe o quanto é difícil explicar para as crianças conceitos complexos, como roubo de identidade e uso indevido de imagens.

“Precisamos encontrar maneiras, de acordo com a idade dos nossos filhos, de conversar com eles e colocar a questão de uma forma que seja compreensível e familiar para eles”, explicou. Para ela, a exposição excessiva das crianças nas redes sociais é apenas uma faceta das vulnerabilidades exploradas pelos criminosos digitais. Por isso, a importância do processo de educação dos jovens.

Confira dicas práticas recomendadas por Theresa aos pais:

– Tenha, pelo menos, mais de uma conta de e-mail;

– Escolha uma frase secreta entre os familiares para garantir que é de fato alguém da família entrando em contato;

– Proteja a imagem de seus filhos. “Se você vir imagens de seus filhos sendo reutilizadas ou publicadas em algum lugar, você pode pedir para esse site ou plataforma para retirá-las, porque são menores de 18 anos”, finalizou Theresa.