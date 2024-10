UBSs Vila Barros, Santa Lídia, Vila Carmela e Jardim Cumbica II estarão abertas no sábado

- PUBLICIDADE -



As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Barros, Santa Lídia, Vila Carmela e Jardim Cumbica II estarão em funcionamento no próximo sábado (5), das 8h às 16h, para atender a população com consultas, exames, vacinação e atividades educativas em consonância com a campanha Outubro Rosa, que, além de conscientizar sobre o câncer de mama, visa a destacar a prevenção à sífilis.

Serviços como vacinação, testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos estarão disponíveis sem necessidade de agendamento. Somente devem ser agendadas previamente consultas médicas e exames de Papanicolau, diretamente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Santa Lídia: rua Mario Bezerra de Espíndola, 4, Jardim Santa Lídia

UBS Vila Carmela: avenida Serra da Mantiqueira, 585, Vila Carmela I

UBS Jardim Cumbica II: rua Sena Madureira, 1.177, Jardim Cumbica