Aline Rissuto lança single em parceria com Raul Misturada antes de novo álbum

O novo trabalho da pianista, cantora e compositora Aline Rissuto não tem piano, mas sim, o violão tenor de Raul Misturada, parceiro de Zeca Baleiro, que colabora com o novo single da artista, Vam´bora, gravado em Portugal. A canção acompanhada de videoclipe, lançada nesta quinta-feira (3), exclusivamente no YouTube, antecede o lançamento do álbum O Outro Lado, embora não faça parte dele.

A música reflete o clima do que Aline estava vivendo em Lisboa, onde esteve entre os dias 14 e 28 de agosto para uma breve turnê com canções do próximo álbum. “Ao sair do país, a gente acaba fazendo uma reflexão e começa a observar o trajeto da gente”, contou a artista, que já lançou dois EPs, um álbum e um single entre 2017 e 2021, e que antes de viajar já planejava a parceria com o amigo recifense, que mora na capital portuguesa.

As canções de Aline são reconhecidas com diversos prêmios em festivais de música pelo Brasil. Inclusive, foi em um deles, em Minas Gerais, em 2017, que conheceu o músico Raul Misturada, que também é produtor musical e arranjador com colaboração em mais de 40 álbuns. O primeiro álbum de Aline, Passo (2019), foi produzido por ele.

“Era então a hora. Era hora de botar tudo pra fora. Era hora de contar aquela história, de escapar por entre os cantos.” Assim começa a canção, que o parceiro conta ter sido composta de forma muito espontânea. “Nos encontramos para compor em um dia, e no outro já estávamos gravando”, afirmou Misturada. O videoclipe foi gravado sem cortes, por Olga Miranda, no Centro em Movimento, em Lisboa.

A apresentação acústica, voz e violão, juntamente com o efeito reverb, usado para dar profundidade e amplitude ao arranjo, dão a dimensão do que Aline vivenciou nesta, que foi sua primeira viagem solo para o exterior. “Estou muito feliz de, além de poder explorar um pouco mais desse país e visitar e compor com um querido amigo, voltar com um novo lançamento”, finalizou Aline.

Sobre Aline Rissuto

Aline Rissuto é bacharel em piano erudito e pós-graduada em Educação Musical pela Unicsul. Natural de Guarulhos, a artista é sócia-proprietária da escola Projeto Sonoro e uma referência em educação musical de ukulele em todo o Brasil. Além disso, é reconhecida por sua contribuição à cena cultural da cidade, por sua dedicação à realização do Programa Mulheres que Cantam, festival mensal realizado no Teatro Adamastor que já conta com 33 edições. O projeto tem o papel de revelar novos talentos e promover uma rede de apoio, valorização e divulgação do trabalho de cantoras, tanto profissionais quanto iniciantes.

Serviço

Lançamento clipe Vam´bora, de Aline Rissuto e Raul Misturada

Disponível no canal oficial da cantora no Youtube: youtube.com/@alinerissuto