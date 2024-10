CCR RioSP faz alteração no tráfego da pista expressa para avanço das obras na Região Metropolitana de São Paulo

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que a partir desta segunda-feira, dia 07/10, promoverá alterações no tráfego da pista expressa da Via Dutra no sentido São Paulo para avanço das obras de ampliação da capacidade de tráfego. A alteração será no km 226,500 da pista sentido São Paulo. Nessa região, o tráfego irá fluir apenas por uma faixa de rolamento – faixa da direita.

A alteração é necessária para a construção de novas faixas adicionais na pista expressa. A redução de uma faixa na pista expressa ocorre entre o km 226,500 ao km 228. Do km 228 até a chegada à capital paulista o tráfego volta a ser feito em duas faixas de rolamento.

Para causar o menor impacto possível ao cliente da concessionária, ainda nesse mesmo quilômetro, será aberta uma contingência dando a opção para motorista seguir também pela pista marginal. As mudanças passam a valer a partir das 22h do dia 07/10 e devem permanecer por um período estimado de até 70 dias.

As alterações no viário devem melhorar a distribuição do tráfego, além de viabilizar a continuidade das obras de ampliação de capacidade de tráfego que a CCR RioSP realiza na Região Metropolitana de São Paulo, entre o pedágio de Arujá e a cidade de São Paulo.

A região estará toda sinalizada com placas e cones orientando o motorista do trecho sobre a redução de uma faixa da pista expressa e a opção de desvio da pista expressa para a pista marginal sentido São Paulo. O limite de velocidade ao passar pelo trecho em obra é de 60km/h. É essencial que os motoristas estejam atentos à sinalização específica instalada na região.