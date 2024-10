Sanches e Pietá disputam segundo turno em Guarulhos

Os candidatos Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade) estão no segundo turno para prefeito da cidade de Guarulhos. Com 100% das urnas apuradas, eles disputarão o segundo turno no próximo dia 27.

Sanches ficou em primeiro lugar com 213.212 votos (33,25%), seguido de Pietá com 191.188 votos (29,81%). Em terceiro lugar ficou o candidato Jorge Wilson Xerife do Consumidor (Republicanos) com 129.056 votos (20,12%); ele é seguido por Alencar Santana com 62.031 votos (9,67%).

Márcio Nakashima (PDT) aparece em quinto com 42.034 votos (6,55%) e, em último, Waldomiro Ramos (PSB) com 3.801 votos (0,59%). Foram contabilizadas 206.048 ausências de voto (21,65%), e dos 745.750 votos válidos (78,35%), 63.349 (8,49%) foram nulos e 41.079 (5,51%) foram brancos.