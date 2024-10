Universidade Guarulhos abre 350 vagas de atendimento odontológico gratuito

- PUBLICIDADE -



A Universidade Guarulhos (UNG), por meio da Clínica-Escola de Pós-Graduação em Odontologia, disponibiliza 350 vagas para tratamento odontológico periodontal gratuito. Interessados que possuem problemas na gengiva ou ao redor de implantes dentários podem realizar a inscrição até 29 de novembro.

Todos os pacientes são atendidos por meio de um estudo científico e, após o tratamento, acompanhados por um ano. O procedimento é realizado com a remoção mecânica das bactérias, incluindo raspagem das raízes dos dentes, cirurgias e uso de antimicrobianos. Esse tipo de serviço não é disponibilizado em hospitais públicos e o custo em clínicas particulares pode ser muito alto.

De acordo com a coordenadora do programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNG, Luciene Figueiredo, esse é um tratamento necessário, pois doenças periodontais e peri-implantares são infecções graves que podem levar a perda dos dentes e de implantes. “Elas aumentam o risco de desenvolvimento de outras patologias, como problemas cardíacos e partos prematuros. Além disso, estão associadas a uma alta carga de bactérias agressivas, as quais podem entrar na corrente sanguínea e causar infecções em outras partes do organismo”, explica a dentista e doutora em Periodontia.

As inscrições podem ser realizadas por meio do telefone/WhatsApp (11) 2464-1726. O Centro de Estudos Clínicos da UNG fica no Prédio S do Campus Centro, localizado na Praça Tereza Cristina, 88, Guarulhos. O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNG (Mestrado e Doutorado) é o único do Brasil, em uma Universidade privada, com nota 6 de excelência pelo MEC/CAPES.