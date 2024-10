EDP realiza mais de 18 mil podas preventivas de galhos de árvores que estavam em contato com as redes elétricas de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Manter galhos de árvores longe das redes elétricas é uma questão de segurança. Além da possibilidade de provocar acidentes, a queda de vegetação sobre a fiação de energia pode causar falhas no fornecimento para hospitais, escolas, residências e indústrias. Como forma de prevenção, a EDP intensificou o trabalho de poda de árvores próximas ao sistema de energia elétrica de Guarulhos antes da chegada do período chuvoso.

Entre janeiro e setembro deste ano, equipes técnicas da concessionária realizaram mais de 18 mil podas de árvores no município. Também foram realizadas ações de limpeza em 3.457 m² de áreas que envolvem aceiros e bambu embaixo das redes elétricas.

As podas preventivas são essenciais, pois galhos emaranhados ou quedas de árvores sobre a rede elétrica podem causar sérios acidentes e estão entre as principais causas de interrupção no fornecimento de energia, especialmente durante o período chuvoso. Com a chegada da primavera, há tendência de aumento das tempestades com ventos fortes e descargas atmosféricas, que acabam por arremessar galhos e vegetação sobre as fiações e equipamentos elétricos.

Vale destacar que a gestão da arborização das cidades é de responsabilidade dos municípios. Cabe ao poder público municipal a manutenção adequada das árvores. No caso de terrenos particulares, cabe ao proprietário o manejo preventivo, já a EDP atua em casos que envolvam impacto no sistema elétrico, com equipes capacitadas para a execução do serviço de forma ambientalmente correta e com a máxima segurança.

Além das podas de galhos próximos à rede, a EDP orienta sobre a importância do planejamento adequado ao plantar árvores nas áreas urbanas. “As árvores são fundamentais para o ambiente urbano, proporcionam sombra e melhoram a qualidade do ar, criando espaços mais agradáveis. No entanto, é crucial que o plantio seja feito em locais apropriados, longe da rede elétrica, para evitar riscos e problemas futuros”, destaca Stevon Schettino, gestor de operação e serviços da EDP.

A escolha da espécie adequada e o local correto para o plantio são passos essenciais para garantir que, no futuro, as árvores não interfiram na rede elétrica, evitando transtornos para residências, comércios, indústrias e serviços essenciais, como hospitais e escolas. Para isso, a EDP recomenda que, antes de plantar, a população busque orientação junto ao órgão ambiental municipal para garantir a segurança no processo.



Seguem abaixo dicas que podem auxiliar para um planejamento adequado:

? No momento do plantio, prefira mudas de árvores de menor porte e evite as espécies altas, como eucaliptos, palmeiras e similares. Quanto ao local, nunca plante debaixo ou próximo à rede elétrica.



? O alerta vale também para as folhagens que podem ocultar a fiação. Elas são fator de risco, pois aumentam as chances de contatos acidentais na rede.

? Para realizar o plantio de árvores em área urbana, é importante que a prefeitura seja acionada para a emissão da liberação ambiental. Para o plantio na zona rural, valem os mesmos cuidados: sempre longe da fiação elétrica.

? A poda de árvore requer conhecimento técnico e especializado. Apesar de parecer algo comum, a atividade precisa de profissionais com treinamento adequado para que seja realizada com precisão e, assim, evitar qualquer tipo de acidente durante a execução das atividades e também com a rede elétrica e garantir a preservação da árvore.

Poda de vegetação e parcerias



O serviço de manutenção e conservação da vegetação nas cidades é caracterizado como limpeza urbana e de responsabilidade dos governos municipais. A EDP reforça que mantém uma parceria com as prefeituras com relação ao manejo da arborização municipal, para mapeamento de pontos com necessidade de atuação emergencial, visando garantir a segurança e qualidade do fornecimento de energia aos clientes.

A empresa também oferece apoio no serviço, quando acionada pelo órgão competente, e atua na retirada dos galhos que estão próximos da fiação elétrica e podem comprometer o fornecimento de energia, seguindo as regras técnicas e de meio ambiente.