Transamerica Executive Paulista oferece ingresso para teatro no mês de outubro

A capital cultural e de negócios do país proporciona experiências incríveis, que vão desde o turismo de compras e a agitada agenda de espetáculos, até uma vasta gama de museus, parques e restaurantes premiados. O Transamerica Executive Paulista, localizado a um quarteirão da Avenida Paulista, aposta nesse cenário para aumentar ainda mais a taxa de ocupação e prestigiar os hóspedes mirins.

Em parceria com o Teatro Gazeta, o Transamerica Executive Paulista está oferecendo um ingresso por hóspede para que possam apreciar o teatro no mês de outubro. A agenda deste mês do Teatro Gazeta traz uma programação diversificada, incluindo Antonio Tabet em “Peçanha” em várias datas, Bee Gees Brazil, Bob Zoom em: O Trem de Ferro, Adele in Concert & Phil Collins, O Vendedor de Sonhos e O Mágico de Oz.

Ganha um ingresso aos hóspedes que efetuarem suas reservas até 31 de outubro. O ingresso é válido para peças infantis e de conteúdo adulto, de acordo com a programação do teatro. Para receber o ingresso basta realizar a reserva via site do hotel: (https://www.letsatlantica.com.br/hotel/transamerica-executive-paulista).

Segundo Itanajara Halinski, Gerente de Mercado do Cluster Paulista da Atlantica Hospitality, a ação contribuirá para fortalecer a proposta do hotel de valorizar a cultura e a arte na região, e comemorar o mês das crianças. “Acreditamos melhorar ainda mais a taxa de ocupação que, no compilado dos últimos meses alcançou a marca de 72%, e deve aumentar ainda mais no período entre outubro e dezembro”, diz.

“A parceria com o Teatro Gazeta ocorre há mais de cinco anos. Além de aproveitar as vantagens da localização do nosso hotel, queremos incentivar os hóspedes a desfrutarem da ampla oferta de eventos da cidade e a valorizar a arte. Colaborações com espaços culturais próximos, como acontece com o Teatro Gazeta, também representa apoio aos artistas, cantores e outros artistas que se apresentam no espaço”, afirma Itanajara.

A localização do Transamerica Executive Paulista beneficia hóspedes que visitam a cidade a trabalho ou a lazer. O empreendimento possui quartos amplos com varanda privativa, fitness center, internet Wi-Fi, quartos para pessoas com necessidades especiais e recepção 24 horas. Estacionamento, serviço de lavanderia e passadoria são cobrados à parte. O café da manhã é cortesia.

Na cobertura com piscina e vista para a icônica Avenida Paulista, assim como para o verde dos parques próximos. O restaurante atende tanto os hóspedes como passantes e oferece almoço e jantares com cardápio variado.

Serviço

Transamerica Executive Paulista

Telefone: +55 (11) 3149-5000

[email protected]

www.letsatlantica.com.br/hotel/transamerica-executive-paulista