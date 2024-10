Corpo de Bombeiros de SP abre inscrições para processo seletivo de guarda-vidas temporários

- PUBLICIDADE -



As inscrições para participar do processo seletivo de guarda-vidas temporário durante o verão estão abertas e vão até o dia 23 de outubro em São Paulo. Os interessados devem se cadastrar no site do Corpo de Bombeiros. Com mais de 600 vagas, a contratação foi autorizada pelo Governo de São Paulo e publicada na edição do Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (4).

A contratação terá validade por um período de cinco meses, com início em novembro e se estendendo até março de 2025, com um salário de R$ 2,4 mil com os benefícios. A medida para reforçar a segurança de banhistas nas praias do litoral paulista e represas do estado é realizada anualmente pelo Corpo de Bombeiros.

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) é o responsável pelo processo seletivo. Os candidatos serão avaliados com uma prova de natação. A partir de 5 de novembro, os selecionados passam por um curso na corporação. Em 27 de novembro, os guarda-vidas iniciam os trabalhos nas cidades litorâneas, bem como em algumas regiões onde há represas.

Veja as vagas por cidades

• Guarujá: 50

• Santos: 10

• São Vicente: 20

• Bertioga: 58

• Praia Grande: 100

• Mongaguá: 60

• Caraguatatuba: 20

• São Sebastião: 30

• Ubatuba: 50

• Ilha Bela: 12

• Itanhaém: 50

• Peruíbe: 40

• Ilha Comprida: 36

• Iguapé: 14

• Represa Guarapiranga, na capital paulista: 36

• Represa Billings, na região metropolitana de São Paulo: 14