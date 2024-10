Governo de SP lança campanha Outubro Rosa com Dia D de combate ao câncer de mama

- PUBLICIDADE -



O governador Tarcísio de Freitas participou nesta quarta-feira (9), no Hospital da Mulher, na capital, do lançamento oficial da campanha Outubro Rosa, com o Dia D de prevenção e combate ao câncer de mama. A iniciativa reúne uma série de ações e serviços estaduais nas cidades paulistas voltados a sensibilizar as mulheres sobre os cuidados com a saúde e os direitos de quem enfrenta a doença.

“Quantas pessoas são acometidas por câncer de mama porque não fazem uma mamografia ou são acometidas por um câncer de colo de útero porque não fazem um preventivo, porque não tomaram uma vacina do HPV. Nós temos que investir realmente nessa prevenção. Não podemos deixar para a última hora”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O evento teve a participação das secretárias estaduais Valéria Bolsonaro (Políticas para a Mulher) e Andrezza Rosalém (Desenvolvimento Social), além do secretário e da secretária executiva de Estado da Saúde, Eleuses Paiva e Priscilla Perdicaris, parlamentares estaduais e gestores de saúde, entre outras autoridades.

A campanha intersecretarial é promovida pelas Secretarias de Políticas para a Mulher, da Saúde, de Esportes e de Transportes, entre outras, além de órgãos como a Defensoria Pública do Estado. O objetivo é reforçar a sensibilização sobre a importância da realização da mamografia, já que o câncer de mama é uma das principais causas de mortalidade feminina no mundo.

Iniciativas e atividades

Em todas as regiões do estado, unidades de saúde se mobilizam para destacar a importância do autocuidado, da atenção aos sinais de alerta ao câncer e dos direitos à assistência adequada. Junto com a campanha, o Governo de São Paulo lança uma página oficial e uma cartilha para esclarecer as principais dúvidas das mulheres que ainda têm resistência em realizar o exame. O conteúdo aborda, também, os direitos das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama e pode ser conferido no endereço https://www.outubrorosa.sp.gov.br .

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) mobilizou um grupo de voluntariado para produção de almofadas de descanso para o braço de pacientes que realizaram mastectomia. Serão cerca de 300 unidades em formato de coração, confeccionadas pelas alunas de Costura do FUSSP para hospitais que realizam este tipo de cirurgia.

Já a Secretaria Estadual de Esportes promove, no próximo dia 13, o Circuito Mais Mulher. Com a iniciativa, a pasta quer incentivar a prática de atividade física e promover a autoestima da mulher. As inscrições para essa edição da corrida estão esgotadas.

Anualmente, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) convida pacientes a subirem em uma passarela para um desfile com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Este ano, o tradicional evento acontece no dia 29 de outubro.

Mutirão de serviços

Neste Dia D de combate e prevenção ao câncer de mama está sendo realizado um mutirão de serviços nas estações Brás da CPTM e Vila Prudente do Metrô e no Terminal Jabaquara da EMTU, para orientação sobre os direitos das mulheres com câncer. A ação é uma iniciativa da Secretaria dos Transportes Metropolitanos em conjunto com a Defensoria Pública do Estado.

Durante todo o mês, a EMTU realiza, em seis terminais da capital, ações de orientação sobre o câncer de mama e cuidados à saúde. Também em apoio à campanha Outubro Rosa, a Estação Marechal Deodoro, da Linha 3-Vermelha do Metrô, recebe, nos dias 15, 16 e 17 de outubro, o Tattoo Truck Tour, um estúdio móvel de tatuagem. Nessa ação, pessoas com cicatrizes decorrentes do câncer de mama poderão se candidatar para receber uma tatuagem gratuita, transformando-as em arte.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o estúdio de tatuagem Nanni Ink, e tem o objetivo de trabalhar a autoestima de quem lutou contra a doença. O projeto atende homens e mulheres que tiveram câncer de mama. As tatuagens são feitas somente em maiores de 18 anos, em pessoas que não estejam em processo de quimioterapia e que tenham a cicatriz há mais de um ano.

Ainda como parte das ações, o corpo musical da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, por meio da Secretaria de Segurança Pública, também promoverá palestras preventivas para a mulher policial e bombeira.

Programas da Saúde

Completando 10 anos de existência, o programa Mulheres de Peito atende mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, agendando exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A consulta é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Com três Carretas de Mamografia que percorrem diversas regiões do estado, o programa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) também oferece mamografia gratuita para pacientes com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

A iniciativa do programa São Paulo Por Todas: Saúde e Empreendedorismo teve início há cerca de um mês no Vale do Ribeira e já percorreu os municípios de Apiaí e Eldorado. As carretas estão atualmente em Registro, e os serviços estarão disponíveis até o dia 11 de outubro, junto de cursos gratuitos do Sebrae e do Senac para promover a autonomia financeira. As próximas paradas serão as cidades de Ilha Comprida e Juquitiba. A população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo site do Poupatempo e apps disponíveis para Android e iOS.

O Estado de São Paulo registrou um aumento de 33% no número de exames feitos pelas Carretas da Mamografia, em comparação com o ano passado. Em 2024, o projeto ampliou a cobertura do atendimento para 17 regiões, passando de duas para três carretas. Do dia 3 de janeiro até 28 de setembro deste ano, foram realizados 25.413. Em 2023, o programa realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios, incentivando as mulheres a realizarem o exame de mamografia e possibilitando o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama.

Durante o mês de outubro as carretas que realizam exames gratuitos de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, sem pedido médico, estão estacionadas no bairro do Brás, na Capital, além das cidades de Jacareí, Registro Ilha Comprida, Caraguatatuba e Itaquaquecetuba. Confira os endereços aqui.

SP por Todas

Todas essas ações fazem parte do movimento “São Paulo por Todas”, lançado pelo Governo do Estado no início do ano com o objetivo de intensificar os esforços na proteção das mulheres e no combate à violência, ampliando o alcance das políticas públicas e garantindo suporte efetivo para as vítimas.

Confira no Portal da Mulher Paulista as políticas públicas estruturadas e entregues para que as mulheres de São Paulo estejam seguras, saudáveis e conquistem sua liberdade financeira.