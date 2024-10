Guarulhos Rhynos volta a campo domingo contra o Gama Leões de Judá

- PUBLICIDADE -



Depois de obter a primeira vitória no no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o Guarulhos Rhynos volta a campo no próximo domingo (13) para enfrentar o Gama Leões de Judá, equipe do Distrito Federal. A partida será disputada a partir das 10h no estádio Oswaldo de Carlos, em Guarulhos.

Na última rodada, em 21 de setembro, a equipe de Guarulhos bateu o Vila Velha Tritões pelo placar de 42 a 0, recuperando-se na competição. Agora, o Guarulhos Rhynos vai em busca de sua segunda vitória consecutiva, para embalar de vez no Brasileiro de Futebol Americano e garantir a classificação para os playoffs.

Além da partida, o Guarulhos Rhynos irá arrecadar brinquedos para doar a crianças carentes da cidade.