Mês das crianças: Tauá Resort Alexânia se transforma em Reino da Diversão

São vários os motivos para ser feliz em família no Tauá Resort Alexânia, localizado na cidade de Alexânia, a apenas 50 minutos de Brasília e 1h20 de Goiânia: entretenimento para crianças e adultos, brinquedo aquático, recreação infantil o dia todo com os Taualegres, Jota City – atração exclusiva da rede Tauá, com quase 1 mil m², onde as crianças aprendem brincando sobre sustentabilidade e tecnologia. Além da infraestrutura de lazer completa para todas as idades, o mês de outubro será marcado por atividades especiais para os hóspedes mirins.

Celebrando o mês das crianças, o Tauá se transforma em um Reino da Diversão. No dia 12, o resort oferecerá uma programação especial a partir das 17h: Festa da Espuma, Teatro Mágico e Show de Palhaços. Já o espaço Jota City contará com novas atividades durante todo o mês, entre elas: piquenique, pintura, karaoke e jogos recicláveis. Os dias de hospedagem também contarão com atividades de recreação promovidas pelos Taualegres – para crianças de 03 a 06 anos – e pela Galera da Vic – para crianças de 07 a 12 anos.

Os adultos e a melhor idade também não ficarão de fora. Para eles, uma extensa e diária programação com bingo, gincanas, quiz, desafios entre outras atividades. A programação também dispõe de atrações como Curso de Coquetéis todas as terças, Tarde com o Chef às quintas e a tradicional feijoada do Tauá acompanhada de samba aos sábados. Além disso, o resort oferece ampla área de lazer com diversas atrações como bares, pista de boliche, sala de cinema, salão de jogos, quadras poliesportivas ou de areia para a prática de tênis, vôlei, basquete e futebol.

Tauá Resort Alexânia

Endereço: Rodovia BR 060, KM 23, S/N

Informações e reservas: (11) 4416-5009 – Whatsapp: (11) 4416-5000 [email protected] – www.tauaresorts.com.br/alexania