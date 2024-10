Sumaré Park Hotel tem programação especial para celebrar o Dia das Crianças

- PUBLICIDADE -



O Dia das Crianças está chegando e para quem pretende aproveitar a data mais divertida do ano com muita brincadeira e lazer o Sumaré Park Hotel, em Sumaré, interior de São Paulo, é uma ótima opção.

A data que celebra a infância também reforça a importância dos momentos em família. E no Sumaré Park Hotel, a procura por reservas no fim de semana do Dia das Crianças já é 30% maior, comparando com um fim de semana normal. “Muitas famílias querem proporcionar uma comemoração inesquecível aos pequenos, com muitas atividades, recreação e conforto”, comenta Luiz Carlos Rizzato, um dos responsáveis pelo empreendimento.

Para deixar o 12 de outubro ainda mais festivo, o Sumaré Park Hotel preparou uma programação voltada especialmente para as crianças, com muitas brincadeiras e jogos. São atividades diversas para entreter toda a família e fazer deste Dia das Crianças uma data memorável.

Luiz Carlos Rizzato explica que a equipe de recreação do hotel preparou várias atrações para divertir as crianças. “O fim de semana terá atividades diversas para oferecer uma experiência mágica, lúdica e muito animada para as famílias comemorarem o Dia das Crianças”, comenta.

O Sumaré Park Hotel conta com um amplo complexo de lazer, com piscina climatizada, bangalôs, campo de futebol, quadra de beach tênis, ciclovia, quadra de basquete e playground. O empreendimento é cercado de natureza, proporcionando um ambiente perfeito para descansar e relaxar.

Além das atrações de lazer, o cardápio do Le Park Restaurant vai contar com pratos especiais para o público infantil, com porções e guloseimas deliciosas.

O Sumaré Park Hotel também oferece Day Use, uma ótima opção para relaxar e aproveitar toda a estrutura e comodidade que o hotel oferece, sem precisar se hospedar. No Sumaré Park Hotel, o Day Use funciona todos os dias, das 9h às 18h. Durante o período, as famílias têm acesso a todos os ambientes do complexo de lazer. Crianças até 9 anos não pagam (limitado a duas crianças por Day Use).

Localizado no Jardim Dall´Orto, próximo da Rodovia Anhanguera, o Sumaré Park Hotel tem fácil acesso e faz parte do roteiro de famílias que buscam descanso e entretenimento.

Sumaré Park Hotel

Endereço: Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, 303 – Jardim Dall’Orto, Sumaré (SP)

Telefones: (19) 3864-5170 / (19) 99991-1987

E-mail: [email protected]Informações: www.sumareparkhotel.com.br