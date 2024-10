EDP inicia instalação de sistema fotovoltaico e substituição de mais de 3.000 lâmpadas comuns por LED no campus da Unifesp de Guarulhos

A EDP iniciou a implantação de um sistema de eficiência energética no campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Guarulhos. O projeto, que tem como objetivo garantir um consumo mais sustentável e econômico, foi contemplado pela última Chamada Pública de Eficiência Energética promovida pela distribuidora de energia elétrica do município.

Com o novo sistema fotovoltaico e a substituição de 3.346 lâmpadas ineficientes por LED, o campus da universidade deverá economizar anualmente o equivalente a 264 MW/h (Megawatts/hora), o que corresponde ao consumo anual de 110 residências. A expectativa é de que o sistema entre em operação no início do próximo ano. O investimento da EDP no projeto é de R$ 400 mil.

“Valorizamos o desenvolvimento da educação com qualidade como um vetor fundamental de transformação social. E por esse motivo, investimos em projetos que promovam condições de práticas pedagógicas alinhadas à sustentabilidade nas regiões onde estamos inseridos”, destaca Roberto Miranda, gestor da EDP.

Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da EDP

Além de Guarulhos, a Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da EDP também destinou recursos para iniciativas em Poá e São Sebastião. Ao todo, serão investidos R$ 2,1 milhões em quatro projetos.

Os projetos aprovados foram avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, conforme critérios técnicos estabelecidos no edital regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Mais informações em: https://www.edp.com.br/eficiencia-energetica/