2º turno em Guarulhos-SP: Nova pesquisa mostra Lucas Sanches, do PL, quase 12 pontos à frente do ex-petista Elói Pietá

Levantamento divulgado neste domingo (13/10) pelo Instituto Vox Brasil traz o candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, fortalecido para vencer também no segundo turno, assim como aconteceu no pleito de 6/10. Representando a direita, o liberal aparece com 50,4% das intenções de voto no cenário estimulado, 11,9 pontos percentuais à frente do ex-petista Elói Pietá (Solidariedade), que tem 38,5%.

A análise estimulada do Vox Brasil confirma o cenário de polarização no município, com Sanches recebendo o apoio do eleitorado de direita e de vereadores eleitos por outras chapas majoritárias que não se credenciaram para o segundo turno. De acordo com o estudo, ainda há espaço para o liberal crescer na disputa, uma vez que 4,9% dos entrevistados sinalizaram estar indecisos sobre o voto. Brancos e nulos somam 6,2%.

Este é o segundo levantamento realizado para o segundo turno da Prefeitura de Guarulhos. O primeiro, divulgado na sexta-feira (11/10) pelo Paraná Pesquisas, trouxe Sanches com 48,9% da preferência dos guarulhenses, contra 40,3% do adversário.

Na análise do liberal, o resultado do Instituto Vox Brasil ratifica que os guarulhenses querem, de fato, uma nova história para a cidade. A mais recente pesquisa, assim como a do Instituto Paraná, acompanha o resultado que Sanches obteve no domingo: a primeira colocação, com 213.212 votos, o que corresponde a 33,25% dos sufrágios válidos na segunda maior cidade do estado de São Paulo.

Rejeição

A aversão a Pietá por parte do eleitorado também fica evidente na análise do Vox Brasil. Um total de 42,1% dos entrevistados afirmou que não votaria no ex-petista de jeito nenhum para prefeito de Guarulhos.

Metodologia

O levantamento do Vox Brasil foi realizado de forma presencial, com 1,2 mil eleitores de Guarulhos, entre 8/10 e 10/10. O grau de confiança do estudo é de 95%, e a margem de erro é de 2,85 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-02124/2024.