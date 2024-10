AnimeXGeek 2024 – O Maior Evento de Cultura Geek de Guarulhos!

- PUBLICIDADE -



Prepare-se para uma explosão de cultura pop e diversão, porque o AnimeXGeek 2024 está chegando com tudo! Nos dias 16 e 17 de novembro, o espaço Inter Eventos em Guarulhos será transformado em um verdadeiro universo geek, reunindo fãs de animes, mangás, quadrinhos, games, cosplay e muito mais!

Com mais de 50 atrações confirmadas, o AnimeXGeek promete ser o maior e mais épico evento de cultura geek da cidade. Um fim de semana repleto de atividades para todas as idades, com o melhor do entretenimento e da cultura pop!

Principais Atrações

Entre as atrações de destaque, teremos a presença dos dubladores mais queridos do Brasil: Wendel Bezerra (a voz de Goku, do Dragon Ball) e Guilherme Briggs (conhecido por dublar personagens icônicos como Superman, Buzz Lightyear e Optimus Prime). Esses talentos incríveis participarão de painéis e sessões de autógrafos para que os fãs possam conhecer de perto essas lendas da dublagem.

Além disso, o evento contará com uma variedade de concursos de cosplay, campeonatos de games, áreas temáticas dedicadas a animes, mangás, cinema, séries e muito mais! Os visitantes também poderão curtir shows ao vivo, participar de workshops e palestras com criadores de conteúdo e artistas do cenário geek.

Shows Musicais

Durante os dois dias teremos apresentações musicais do grupo Tribute Geek Voices prestando homenagem no sábado aos 40 anos de Dragon Ball e domingo com um show prestando homenagem aos 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil cantando todas as canções clássicas desses dois animes fazendo a trilha sonora da infância de muita gente.

Espaços Temáticos

O melhor da cultura pop de filmes, séries e animes estará presente no AnimeXGeek 2024, com espaços temáticos imperdíveis! Os fãs poderão mergulhar nos universos de suas franquias favoritas, explorar áreas interativas de fan clubs, participar de atividades e tirar fotos em cenários incríveis. Vai ser uma oportunidade única para se divertir com brincadeiras, quizzes e muita interação com o público.

Principais Espaços Temáticos:

Harry Potter: Entre no mundo mágico de Hogwarts! Com espaço pra fotos, cosplayers dos principais persoangens dos filmes e exposição de itens baseados em todo universo do jovem bruxo.

Mario Bros: Explore o Reino dos Cogumelos e reviva as aventuras de Mario, Luigi e seus amigos! Com áreas interativas , espaço pra fotos e apresentações durante o dia com os personagens.

Card Games e RPG: Um espaço dedicado para os fãs de trading card games e jogos de RPG. Aqui, você poderá jogar partidas de Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! e outros, além de participar de mesas de RPG com mestres experientes e jogadores ávidos por aventuras.

Kawaii: Um espaço completamente voltado para o universo Kawaii, onde tudo é fofo e adorável! Desde decorações coloridas e vibrantes até atividades inspiradas na estética japonesa.

Board Games: Para os fãs de jogos de tabuleiro, este espaço será um verdadeiro paraíso! Com mesas de diferentes jogos modernos e clássicos, você poderá se divertir com amigos e até conhecer novos títulos. Não importa se você é iniciante ou veterano, haverá algo para todos com mesas para jogar e aprender.

Resident Evil: O mundo sombrio de Resident Evil ganhará vida em um espaço com uma exposição cheia de itens raros sobre o game e seu universo que vai deixar os fãs de cabelo em pé.

Medieval: Entre em um cenário de época e viva a magia dos tempos medievais. Ideal para fãs de jogos e séries de temática medieval.

Esses espaços temáticos serão o coração do evento, garantindo que os fãs possam interagir e se divertir em seus universos favoritos. Não perca a chance de vivenciar essas experiências inesquecíveis no AnimeXGeek 2024!

Programação de Games

Para os gamers de plantão, o AnimeXGeek 2024 terá uma área exclusiva para games com simulador de corrida, óculos VR, Rock Band, Just Dance e até um espaço pra Genshin Impact. E, claro, os fãs de games retrô também terão seu espaço com consoles antigos para relembrar os clássicos e uma área para campeonatos do clássico Smash Bros!

Com opção de campeonatos e gameplay livre para todo o publico durante os dois dias de evento.

Área dos Artistas

O evento também vai valorizar a economia criativa local, abrindo espaço para artistas independentes no Artist Alley, onde ilustradores, quadrinistas e artesãos poderão expor e vender suas criações. É uma oportunidade imperdível para apoiar talentos e adquirir produtos únicos.

Infraestrutura e Conforto

O Inter Eventos conta com mais de 4.000 metros quadrados de área climatizada, garantindo conforto e espaço de sobra para a galera se divertir à vontade. Haverá uma ampla praça de alimentação com opções variadas de comida e bebida para o público aproveitar e curtir.

Ingressos e Promoções

Os ingressos estão à venda com preços promocionais de R$22,00 por dia! E o melhor: crianças de até 10 anos, acompanhadas por um adulto responsável, não pagam entrada. Para garantir o seu lugar no maior evento geek de Guarulhos, acesse o site oficial animexgeek.com ou confira o link na bio do nosso Instagram!

Serviço:

Evento: AnimeXGeek 2024

Datas: 16 e 17 de novembro de 2024

Horário: Das 10h às 20h

Local: Espaço Inter – Guarulhos, SP

Endereço: Av. João Cavalari, 83 – Ponte Grande

Ingressos: R$22,00 por dia (crianças até 10 anos não pagam, acompanhadas de um adulto responsável)

Site Oficial: www.animexgeek.com

Instagram: @animeguarulhosfestival

Sobre o AnimeXGeek

O AnimeXGeek é um evento dedicado à cultura geek e pop, e tem como objetivo ser uma referência regional, promovendo o encontro de fãs de animes, mangás, games, quadrinhos e muito mais. Além de proporcionar entretenimento de qualidade, o AnimeXGeek valoriza a economia criativa e a cultura local, oferecendo um espaço inclusivo e diversificado para pessoas de todas as idades.