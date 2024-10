Hospital São Luiz Guarulhos abre suas portas na próxima segunda-feira

- PUBLICIDADE -



O Hospital São Luiz Guarulhos, unidade da Atlântica D’Or – parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, empresa controlada pela Bradseg Participações e parte do Grupo Bradesco Seguros – abre suas portas para atendimento à população no próximo dia 21 de outubro, segunda-feira. A solenidade oficial de inauguração acontece no dia 15.10, na terça-feira.

Projetada para ser a maior do setor hospitalar privado da cidade, a nova unidade contará com 236 leitos, sendo 70 de terapia intensiva (UTI) adulta, pediátrica e neonatal; 32 de terapia semi-intensiva adulta; 128 de internação; e 28 de maternidade. Inicialmente, o hospital funcionará com 55 leitos, sendo os demais ativados de forma gradativa, com foco em assistência médica e alta complexidade.

“Essa inauguração é um marco para a “Atlântica DOr”, pois é a primeira unidade dessa recém-criada Rede Hospitalar, que é fruto da parceria entre grupos tão relevantes no segmento e que nasceu com foco no crescimento e aprimoramento do setor privado de saúde no País”, afirma Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco

Em sua plena operação, o Hospital São Luiz Guarulhos estará preparado para realizar, anualmente, 180 mil atendimentos de urgência e emergência, 15 mil cirurgias, 15 mil internações, 10 mil consultas ambulatoriais, 8 mil exames de imagem e 100 mil exames de análises clínicas e apoio diagnóstico. Entre as especialidades oferecidas estão clínica médica, ortopedia, oncologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, reumatologia, endocrinologia, pediatria, neurocirurgia, neurologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, gastroenterologia, otorrinolaringologia, hematologia e hepatologia.

Com investimento de cerca de R$ 450 milhões, a unidade está localizada na Avenida Tiradentes nº 1803, próximo ao Bosque Maia e ao centro da cidade. A região também é próxima a importantes vias, como a Rodovia Presidente Dutra e Fernão Dias, e ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“Será o maior e mais moderno hospital privado de Guarulhos. A cidade possui uma infraestrutura em amplo desenvolvimento e uma crescente demanda por serviços de saúde de qualidade. O São Luiz chega para se estabelecer como líder em saúde na região, com toda a expertise em gestão hospitalar e qualidade assistencial da Rede D’Or”, destaca Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais Rede D’Or. Ele destaca que, em plena capacidade, o novo hospital irá gerar mais de 2,5 mil empregos diretos, movimentando também o mercado de trabalho e a economia local. “A Atlântica Dor já está trazendo para a sociedade novas soluções que representam grande valor para o setor da saúde, oferecendo medicina de excelência, com ética, responsabilidade socioambiental e respeito aos pacientes”, destaca Rodrigo Bacellar, Head da Atlântica Participações. O executivo ressalta, ainda, que “a inauguração do hospital em Guarulhos representa um marco no cuidado à saúde, oferecendo infraestrutura moderna e atendimento humanizado, essenciais para o bem-estar da população”.

Estrutura

Com mais de 52 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em 11 andares e quatro subsolos, a estrutura física do Hospital São Luiz Guarulhos conta com pronto-socorro adulto, infantil e obstétrico, além de um Centro Médico completo com 18 consultórios para atendimento das diferentes especialidades.

No setor de diagnósticos estão disponíveis exames de ressonância magnética, tomografia, raio-x, endoscopia e ultrassonografia, além de um Centro de Hemodinâmica, voltado para a realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnóstico de doenças no coração e no sistema cardiovascular.

O São Luiz Guarulhos possui ainda uma a área de Oncologia com consultórios, sala de infusão, quartos e poltronas para medicação. No Bloco Operatório são 18 salas cirúrgicas com tecnologia de ponta.

Os apartamentos para internação foram especialmente preparados para proporcionar acolhimento e tranquilidade, sendo equipados com frigobar, decoração e mobiliário diferenciado, além de banheiro privativo.

Já a maternidade traz para a cidade o conceito São Luiz de qualidade e conforto, com diferenciais como concierge, Delivery Room e serviços de foto e filmagem, com suítes privativas. Outro destaque é o restaurante aberto ao público, com ambiente amplo e confortável.

“Atuaremos como uma referência para Guarulhos e cidades vizinhas, como Arujá, Mairiporã e Mogi das Cruzes, além da zona norte da capital paulista. Nosso compromisso é trazer medicina de ponta, com foco na segurança dos pacientes, assim como já acontece nas demais unidades da bandeira São Luiz na cidade de São Paulo e região metropolitana”, enfatiza Roneide Cursino, Diretora Geral do São Luiz Guarulhos.