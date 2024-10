Transamerica Prime Paradise Garden: eventos em São Paulo impulsionam taxa de ocupação

Localizado no Paraíso, um dos bairros mais tradicionais da cidade de São Paulo, o Transamerica Prime Paradise Garden é a escolha ideal para quem busca estar próximo aos principais polos culturais e de negócios da cidade, seja para estadias de curta ou longa duração. Com a realização de eventos internacionais na capital paulista, o hotel alcançou, entre 95 a 100%, de ocupação, uma taxa média 90%, segundo Simone Soares, gerente geral do hotel.

“Esperamos que a movimentação de visitantes no fim de ano, impulsionada pelos eventos culturais e corporativos, traga ainda mais resultados positivos. Oferecer uma infraestrutura de excelência para hóspedes que vêm à cidade por períodos mais longos, seja a lazer, a trabalho ou para combinar ambos, tornou-se nosso diferencial competitivo. O desafio é manter a ocupação em torno de 90%, índices do último trimestre do ano”, revela a executiva.

No mês de outubro a cidade de São Paulo será palco para apresentações de Bruno Mars, Paul McCartney, banda The Hives e do festival Knotfest, com Slipknot como atração principal. No mês de novembro, a banda britânica Keane, a banda de rock TOTO, Lucas Grabeel, famoso por High School Musical, e a cantora de soul e R&B Corinne Bailey Rae serão algumas das atrações. E, por fim, em dezembro a cidade abriga a turnê de Caetano Veloso e Bethania, entre outros shows e espetáculos musicais e teatrais.

“Conseguimos proporcionar excelentes oportunidades e negociações, alcançando resultados expressivos em vendas explorando o diferencial de ótima localização, com fácil acesso às principais vias da cidade, como Avenida 23 de maio e Avenida Paulista, bem como proximidade aos shoppings, teatros e aos espaços para eventos, tanto para hóspedes oriundos do interior paulista, como de outros Estados do país”, comenta Isis Luna, gerente de vendas do hotel.

Segundo Isis, os clientes conhecem as vantagens de estarem hospedados perto de diversos pontos turísticos da cidade, como o Sesc Paulista, Centro Cultural Fiesp – Ruth Cardoso, Teatro Gazeta, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Japan House, Casa das Rosas, Parque do Ibirapuera, Museu da Imagem e do Som (MIS) e Instituto Tomie Ohtake.

Além disso, os apartamentos são amplos e espaçosos, e contam com metragens entre 59 m2 e 100 m2, atendendo até seis pessoas, todos pensados para ser uma extensão da casa do hóspede. As unidades estão equipadas com cozinha completa, máquina de lavar e secar roupas, micro-ondas, estação de trabalho e 120 MB de internet, além de serviço de limpeza a seco e estacionamento incluso na diária. O hotel também dispõe de academia, sauna e piscina coberta.

No piso térreo do hotel está o restaurante The Lucca que serve café da manhã, almoço com opções de saladas, pratos quentes e sobremesa, bem como jantar a la carte com pratos da culinária contemporânea, que são servidos no apartamento. Pensando no público de origem asiática que frequenta a região, o The Lucca criou um café da manhã especial com iguarias orientais, como gohan, missoshiro, nori, conservas e furikake.

Rua Sampaio Viana, n. 425 – Paraíso – São Paulo

Telefone: +55 11 3888-8499 (central de reservas)

E-mail: [email protected]

https://www.letsatlantica.com.br/hotel/transamerica-paradise-garden