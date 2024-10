Brandtruck e Vibra lançam caminhão para treinamento das equipes dos Postos Petrobras

- PUBLICIDADE -



Com o objetivo de levar mais conhecimento, simplificar o acesso às informações e serviços e, ainda, facilitar o dia a dia dos funcionários dos Postos Petrobras, a Vibra está lançando o Capacidade Máxima Truck. O projeto itinerante, criado pela companhia e executado pela Brandtruck, oferecerá capacitação para gerentes e frentistas dos postos, além de servir também como uma plataforma de relacionamento com os consumidores. Com conteúdo disruptivo e 100% digital, a ação visa melhorar o atendimento aos consumidores dos Postos Postos Petrobras e das lojas de conveniência BR Mania. Os treinamentos reforçam o compromisso da Vibra de implementar projetos com foco em inovação e eficiência para sua rede de revendedores.

“Estamos sempre atentos para levar as melhores soluções para a nossa revenda e qualificar nossos frentistas e gerentes é fundamental para garantir o melhor atendimento para os consumidores. Estamos trazendo um projeto lúdico e criativo para ampliar os conhecimentos dos nossos produtos. O atendimento é prioridade para nós e estamos muito empolgados com o que o truck pode agregar para chegarmos em um nível de excelência”, explica Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios, Produtos e Marketing.

A estratégia contempla uma experiência lúdica em um caminhão retrátil, 100% automatizado e que chega a 5,6 metros de altura quando aberto, com painel de LED Full HD. O veículo idealizado pela Brandtruck foi totalmente personalizado com todo o conceito da marca, com destaque para os calangos Lu & Brás, mascotes do Postos Petrobras. A estrutura se transforma ao chegar no posto e tem uma série de ativações com realidade aumentada, telas interativas, quiz, entre outras. A estrutura receberá os a equipe de pista, frentistas e gerentes para uma imersão nos produtos e serviços oferecidos nos postos, por meio de conteúdo relevante e ativações engajadoras.

“Um bom atendimento não apenas gera satisfação, mas também fideliza o cliente. Realizamos uma extensa pesquisa de mercado e idealizamos um treinamento inovador, uma imersão com muita interatividade tecnológica que promete transformar a experiência do consumidor da maior distribuidora de combustíveis do país.”, conta Marcello Borgerth, CEO da Brandtruck.

As visitas do Capacidade Máxima Truck terão início no dia 10 de outubro em São Paulo, com roteiro já definido para os próximos meses: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.