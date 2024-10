Feira de Trabalhabilidade na UNG oferta mais de 1000 vagas de emprego e estágio

- PUBLICIDADE -



A Universidade Guarulhos (UNG) realiza, na próxima quinta-feira (17), a Feira de Trabalhabilidade. O evento tem como objetivo conectar estudantes e público externo a mais de 1000 vagas de estágio e emprego em diversas áreas. O encontro acontece das 9h às 21h, no prédio A da Instituição de Ensino Superior, localizado na praça Tereza Cristina, 88 – Centro.

As oportunidades oferecidas contemplam pessoas com Ensino Médio, estudantes de graduação ou com Ensino Superior completo. São vagas para segurança, controlador de acesso, vigilante, fiscal de piso, auxiliar de limpeza, produção, logística, manutenção, vendas, assistente administrativo, assistente financeiro, jornalista, mídias sociais, diagramação, design, tecnologia da informação, estética, biomedicina, saúde, farmácia, entre outras. Além disso, ao longo do dia, são oferecidas palestras sobre o mercado profissional, capacitação, orientação de carreira, dicas para entrevistas e áreas de atuação para profissionais de Saúde e Medicina Veterinária.

Outro destaque do evento é o espaço do aplicativo Peixe 30, rede social do grupo Ser Educacional. Sua finalidade é ajudar as pessoas a se apresentarem ao mercado de trabalho, encontrarem oportunidades de carreira e realizarem networking por meio de vídeos com 30 segundos. Os usuários também podem produzir e consumir conteúdos de qualidade de forma inovadora. Durante a feira, os interessados têm a possibilidade de gravar seus vídeos para a plataforma e começar a “vender o seu peixe”.

Na Feira de Trabalhabilidade, estão presentes as empresas Pet Society, Alucomaxx, Trilha Empregos Selecty, Mídia Kitcom, Sertec, Elenco, Nube, Slaviero Hotéis, Malka Gestão de Pessoas, Clínica de Emagrecimento LR, Estágio Bellotis, Globall Security, Bauducco e DHL. Segundo a coordenadora acadêmica, Fernanda Marcucci, nesta edição, a Instituição de Ensino Superior buscou ampliar parcerias, oferecendo um número significativo de vagas e palestras atualizadas sobre o mercado de trabalho para capacitar os candidatos. “O evento é uma forma de facilitar o contato entre estudantes, profissionais e empresas, promovendo a troca de experiências. Além disso, é uma excelente oportunidade para os interessados conquistarem a vaga de emprego desejada”, destaca.

Confira a programação das palestras:

9h, 14h e19h: àreas de atividades do psicólogo no mercado de trabalho;

10h, 15h e 20h: Jacques Janine: tradição e inovação no empreendedorismo da beleza;

10h30: como se preparar para o mercado de trabalho;

14h e 18h: áreas de atuação do pedagogo;

16h: áreas de atuação do médico veterinário;

16h30: farmacêutico na formulação de shampoos;

18h30: ética no mercado de trabalho;

19h: áreas de atuação do profissional da saúde.