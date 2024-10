CCR RioSP faz novo lançamento de vigas de construção de viaduto de interligação da Via Dutra à Helio Smidt

- PUBLICIDADE -



A CCR RioSP informa que entre a noite de sábado (19), e a madrugada de domingo (20), realizará interdições programadas no km 2 da rodovia Helio Smidt (SP-019). A atividade é necessária para o lançamento de vigas de concreto do novo viaduto de ligação da pista expressa da rodovia Presidente Dutra com a rodovia Helio Smidt, principal ligação ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Para causar o menor impacto possível aos clientes tanto do aeroporto quanto das da rodovia SP-019, a concessionária CCR RioSP realizará as atividades de forma programada. Apesar das atividades começarem na tarde de sábado, por volta das 16h – para a montagem do guindaste -, a interdição total da rodovia Hélio Smidt tem previsão de acontecer às 23h.

Toda a região estará sinalizada para orientar o motorista sobre os desvios durante a interdição. A CCR RioSP reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no trecho em obra, assim como o limite de velocidade. No total, serão feitos seis lançamentos de vigas. O peso de cada uma delas varia entre 30 e 45 toneladas. Abaixo, o cronograma para a atividade deste sábado (19). Em caso de mau tempo, os serviços poderão ser suspensos ou remarcados.

16h do dia 19/10: Fechamento da faixa 2 (da direita) e do acostamento da SP-019 (Hélio Smidt), para posicionamento do guindaste. Tráfego fluindo pela faixa 1 (da esquerda) da rodovia.

23h do dia 19/10: Fechamento total da rodovia Hélio Smidt, sentido São Paulo, para início do lançamento de viga.

23h30 do dia 19/10: Liberação da faixa 01 (da esquerda) da rodovia Hélio Smidt sentido São Paulo.

00h do dia 20/10: Fechamento total da rodovia Hélio Smidt, sentido São Paulo, para segundo lançamento de viga.

00h30 do dia 20/10: Liberação da faixa 01 (da esquerda) da rodovia Hélio Smidt sentido São Paulo.

1h do dia 20/10: Fechamento total da rodovia Hélio Smidt, sentido São Paulo, para o terceiro lançamento de viga.

1h30 do dia 20/10: Liberação da faixa 01 (da esquerda) da rodovia Hélio Smidt sentido São Paulo.

2h do dia 20/10: Fechamento total da rodovia Hélio Smidt, sentido São Paulo, para o quarto lançamento de viga.

2h30 do dia 20/10: Liberação da faixa 01 (da esquerda) da rodovia Hélio Smidt sentido São Paulo.

3h do dia 20/10: Fechamento total da rodovia Hélio Smidt, sentido São Paulo, para o quinto lançamento de viga.

3h30 do dia 20/10: Liberação da faixa 01 (da esquerda) da rodovia Hélio Smidt sentido São Paulo.

4h do dia 20/10: Fechamento total da rodovia Hélio Smidt, sentido São Paulo, para o sexto e último lançamento de viga.

5h do dia 20/10: Início da desmontagem do guindaste utilizado na operação. Tráfego permanece fluindo pela faixa 01 (da esquerda) no sentido São Paulo.

12h do dia 20/10: Término da operação de desmontagem do guindaste. Liberação total da rodovia SP-019 (Hélio Smidt).

Opções para o motorista

O motorista que sai do aeroporto sentido Rio de Janeiro tem como primeira opção utilizar a alça de acesso a ponte estaiada no km 220,900, sentido São Paulo da via Dutra. Outra opção, é usar a alça de acesso para a avenida Tiradentes no km 222,400. Ou, se preferir, utilizar o trevo de acesso à Fernão Dias no km 226,700.