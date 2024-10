Lucas Sanches tem 52,3% dos votos contra 37,4% de Elói Pietá no segundo turno

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 17, aponta que o vereador Lucas Sanches (PL) tem 52,3% das intenções de voto e lidera a disputa pela Prefeitura de Guarulhos contra 37,4% do ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

Indecisos representam 3,5% e outros 6,9% disseram que votarão em branco ou nulo. Os dados são do cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são informados aos entrevistados.

O Paraná Pesquisas entrevistou 800 pessoas entre os dias 13 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-03978/2024.

No levantamento anterior, divulgado na última sexta-feira, 11, a vantagem de Lucas Sanches para Elói Pietá era menor: o candidato do PL tinha 48,9% das intenções de voto contra 40,3% do nome do Solidariedade. Indecisos eram 4,3% e brancos e nulos, 6,5%.

No cenário espontâneo, Sanches foi mencionado por 37,3% dos eleitores e Pietá, por 28,2%. Indecisos representam 25,3% e há 8,6% de brancos e nulos. Outros nomes foram citados 0,6% das vezes.

O Paraná Pesquisas também mediu a rejeição dos candidatos: 47,6% responderam que não votariam de jeito nenhum em Pietá, percentual que cai para 33% no caso de Sanches.