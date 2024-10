Guarulhos abre todas as UBSs para campanhas de Papanicolau e vacinação no sábado

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (19) todas as 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos estarão abertas das 8h às 16h para as campanhas de Papanicolau e de vacinação. A única exceção é a UBS Morros, que está em reforma. Os pacientes dessa unidade serão atendidos na UBS Jovaia, garantindo que todos tenham acesso aos serviços.

Além da campanha, as UBS Jardim Paraventi, Taboão, Bambi e Jardim Cumbica I funcionarão normalmente, oferecendo serviços regulares e ações educativas de apoio ao Outubro Rosa, que alerta sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

Como fazer o exame de Papanicolau?

As pacientes podem agendar o exame com antecedência ou comparecer diretamente no sábado para atendimento por demanda espontânea. Entretanto, a coleta dependerá da disponibilidade de vagas e do número de profissionais em cada unidade. Caso não seja possível realizar o exame no dia, a paciente será orientada e terá o procedimento agendado para outra data.

O Papanicolau é essencial para a prevenção do câncer de colo do útero, causado pela infecção persistente por tipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV). Embora a infecção genital por HPV seja comum e, em geral, não cause sintomas, algumas alterações celulares podem evoluir para câncer. O exame preventivo, indicado para mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram a vida sexual, detecta essas alterações precocemente, permitindo um tratamento eficaz e a cura em quase todos os casos.

Para garantir a qualidade da amostra, é recomendável evitar relações sexuais nos dois dias anteriores ao procedimento, bem como o uso de duchas, medicamentos ou métodos contraceptivos intravaginais. Além disso, o exame deve ser feito cinco dias após o término da menstruação para evitar interferências no resultado.

Vacinação e outros serviços

Durante a campanha as UBS também atualizarão a imunização de todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Para isso, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação, um documento original com foto, CPF e cartão SUS.

Entre os serviços habituais, como vacinação, as UBS Jardim Paraventi, Taboão, Bambi e Jardim Cumbica I também oferecerão testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), curativos e dispensação de medicamentos. Somente consultas médicas devem ser agendadas previamente, diretamente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

Os endereços de todas as UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.