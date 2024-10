Lucas Sanches recorda condenação de Elói Pietá durante debate do G1

Durante debate realizado na última sexta-feira (18), o candidato a prefeito Lucas Sanches (PL) resgatou um tema que estava aparentemente controlado pela campanha de seu adversário, Elói Pietá (Splidariedade). Sanches citou a condenação de Pietá por ter firmado, quando foi prefeito de Guarulhos, um contrato sem licitação utilizando verbas e dotação da Educação para fins não previstos legalmente.

Durante a gestão do ex-petista, a Fundação Para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac) foi contratada, sem a realização de licitação, pelo valor à época de R$ 1.305.480,00. Em 2011, a Justiça entendeu que a dispensa de licitação não se justificava e que houve desvio de finalidade, pois os serviços contratados, com uso de verba e dotação da Educação, não tiveram nenhuma relação com a manutenção ou o desenvolvimento do ensino.

Com isso, Elói foi condenado a devolver o montante aos cofres públicos. Reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o valor, ainda não pago, chega à casa dos R$ 4 milhões.

Outro nome bastante citado durante o debate foi o de Fran Corrêa, candidata a vice na chapa com Elói Pietá. Fran também possui uma dívida com os cofres públicos de Guarulhos. Segundo informações da Prefeitura, Fran possui 138 imóveis com impostos atrasados, totalizando mais de R$ 40 milhões em dívidas ainda não acertadas com a Prefeitura.

O valor, segundo reportagem do UOL, pode ser ainda maior, considerando propriedades da empresa da candidata e imóveis não registrados em cartório.