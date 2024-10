Estado vai licitar linha da CPTM entre Guarulhos e Santo André em 2025

- PUBLICIDADE -



Durante o evento “Construindo o Grande ABC”, promovido pela Associação de Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC (ACIGABC), o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, declarou que o edital de licitação da Linha 14-Ônix da CPTM será lançado no primeiro trimestre de 2025. O projeto tem como objetivo criar um importante corredor de transporte que ligará Guarulhos ao ABC Paulista, passando pela zona leste de São Paulo.

A Linha 14-Ônix será uma nova via de transporte sobre trilhos, com extensão de 32 km e um total de 27 estações planejadas. A previsão é de que atinja 940 mil passageiros por dia. Ele está sendo desenvolvido em parceria com a consultoria da International Finance Corporation (IFC), que auxilia no planejamento das estações e das conexões entre as regiões de Guarulhos, São Paulo e ABC.

A linha terá três estações em Guarulhos: Bonsucesso, Pimentas e Sacramento, seguindo em direção da zona leste de São Paulo até o Jardim Irene, Santo André. A expectativa de investimento para o projeto é de R$ 18 bilhões, com contrato de 30 anos. O edital está previsto para o ano que vem, juntamente da assinatura do contrato.