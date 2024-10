OAB-GRU sofre com a falta de União e Descentralização

- PUBLICIDADE -



A advocacia, como profissão, exige constante adaptação e aprendizado, sempre alimentada por uma herança rica de conhecimento e tradição. No entanto, observa-se que, atualmente, a OAB Guarulhos segrega advogados seniores. Esses profissionais, que dedicaram suas carreiras à prática jurídica e à defesa dos valores éticos da advocacia, têm sido muitas vezes negligenciados nos programas da subseção. Isso cria um ambiente onde não se valoriza adequadamente o papel crucial que desempenharam e ainda podem desempenhar no fortalecimento da profissão.

A exclusão desses profissionais mais experientes priva os jovens da oportunidade de se beneficiarem de mentorias e da transmissão de práticas jurídicas que, historicamente, são passadas de geração para geração. Esse distanciamento compromete o desenvolvimento técnico dos novos profissionais e afeta a continuidade de um padrão de excelência que caracteriza a advocacia brasileira. A falta de integração entre as gerações prejudica o equilíbrio e a evolução da profissão, pois cada geração traz contribuições valiosas que devem ser compartilhadas em um ambiente de respeito mútuo.

O futuro da advocacia está nas mãos da nova geração, mas ela não pode prosperar sem a orientação dos veteranos. A criação de programas que incentivem o compartilhamento de conhecimentos entre advogados experientes e a jovem advocacia deve ser uma prioridade de qualquer gestão que verdadeiramente deseje valorizar a profissão.

A exclusão, no entanto, não se limita às gerações mais antigas. A OAB Guarulhos enfrenta desafios na inclusão de advogados de regiões descentralizadas. Embora tenha havido expansão física, com novas instalações, esses profissionais frequentemente sentem que a OAB está distante de suas realidades. A criação de estruturas físicas, sem ações que promovam a integração e o engajamento, reforça a percepção de uma OAB elitista, cujas iniciativas não refletem as necessidades de uma advocacia inclusiva.

É necessário que a OAB Guarulhos desenvolva uma estratégia que vá além das instalações, promovendo o fortalecimento dos vínculos com esses profissionais. Eventos, palestras e workshops que envolvam não só advogados, mas também o empresariado local, podem valorizar esses profissionais em seus territórios. Isso demonstra que a OAB está comprometida em promover a advocacia em todas as suas dimensões.

Para implementar essas diretrizes, algumas medidas são essenciais. Um mapeamento das necessidades dos advogados descentralizados deve ser o primeiro passo, para que as ações de integração atendam às demandas específicas. Além disso, as novas estruturas físicas devem ser equipadas com recursos que facilitem a prática jurídica e o acesso a serviços da OAB.

A formação de parcerias com entidades locais também é uma estratégia eficaz. Ao se unir a associações empresariais e comerciais, a OAB Guarulhos pode promover sinergias que beneficiem a advocacia local, tornando os advogados dessas regiões mais visíveis em suas comunidades. É importante que essas novas estruturas sejam acompanhadas de planejamento de atividades regulares, garantindo a utilização plena dos espaços e a integração dos advogados.

Essas ações podem transformar a promessa de inclusão em uma realidade tangível, promovendo uma advocacia democrática e acessível. A união entre gerações e a inclusão de advogados descentralizados são fundamentais para o futuro da OAB Guarulhos. Somente com uma gestão comprometida com o fortalecimento da profissão e com a valorização de todos os seus membros, poderemos garantir uma advocacia forte, ética e respeitada.