Guti recebe vereadores eleitos para o primeiro mandato

O prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), recebeu na manhã desta quarta-feira (23) os vereadores eleitos no dia 6 de outubro para o primeiro mandato na Câmara Municipal. Ele aproveitou para apresentar as principais ações da Prefeitura nos últimos oito anos e como deixará a administração no final deste ano, com uma série de conquistas para a população.

“Além de parabenizá-los, gostaria de mostrar um pouco sobre o que fizemos nessas duas gestões à frente de Guarulhos, lembrando que pegamos uma cidade com uma série de problemas graves e vamos entregar uma administração bem melhor a nosso sucessor”, afirmou Guti.

Todos os vereadores eleitos foram convidados para o encontro, que teve as presenças de Mauricio Guti e Pastor Adalberto, do Mobiliza, Junior Caiçara e Carlos Veloso, do Novo, Klebinho, do PL, Daniel Capivara, Alemão do Transporte e Biriba, do DC, Daniel Santos, do PP, Gustavo Mesquita, do Republicanos, Rafa Marques, do MDB, e Guto Tavares, do PDT. Apenas dois não compareceram.

Os vereadores eleitos agradeceram o convite e falaram sobre suas expectativas sobre o mandato que cumprirão na Câmara Municipal a partir de 2025. Alguns deles, mesmo sendo de partidos de oposição a Guti, destacaram o trabalho do prefeito ao longo dos oito anos à frente da administração municipal.