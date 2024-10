Hot Beach Parques & Resorts lança promoção relâmpago que inclui o feriado de Finados

- PUBLICIDADE -



Viajar antes das festas de fim de ano é uma excelente forma de recarregar as energias e se preparar para a maratona de compromissos que dezembro traz. É uma pausa estratégica para um momento de descanso, sem pressa, perfeita para desacelerar e se conectar com a família ou com amigos. Para quem está buscando uma oportunidade assim, boa notícia: o complexo Hot Beach Parques & Resorts acaba de lançar uma promoção relâmpago para diárias em todos os seus quatro resorts localizados em Olímpia (SP). Com descontos de até 20%, há pacotes imperdíveis para quem quer aproveitar inclusive o feriado de Finados.

A promoção concede 15% de desconto nas diárias, índice que chega a 20% para quem optar pelo pagamento via PIX. É comprar agora, até o dia 2 de novembro, ganhar o desconto e usufruir do pacote até o dia 7 de novembro para viver o fantástico no maior complexo de entretenimento do noroeste paulista. O Hot Beach Parques & Resorts, formado por um parque aquático, o Hot Beach Olímpia, que é o quinto mais visitado da América Latina, um centro de entretenimento noturno, que é a Vila Guarani, e quatro resorts, oferece uma combinação de lazer, entretenimento e gastronomia com muito conforto e praticidade.

Para se hospedar, há diferentes opções: O Hot Beach Resort, chamado de “pé na areia” porque fica ao lado do parque aquático Hot Beach Olímpia; o Hot Beach Suites, que é perfeito para quem viaja com a família e prefere fazer algumas refeições por conta própria; o Celebration Resort Olímpia, que é o primeiro resort de Olímpia a contar com dependências pet friendly, e o Thermas Park Resort & Spa, eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia.

E com duas vantagens: quem se hospeda nos resorts da marca Hot Beach tem acesso ilimitado para o parque aquático e para a Vila Guarani, o centro de entretenimento noturno. É diversão para o dia e para a noite já inclusa no pacote que está com desconto até o dia 2 de novembro.

Serviço

As diárias podem ser compradas pelo site hotbeach.com.br e na Central de Reservas pelo telefone e WhatsApp (17) 3279-1111.