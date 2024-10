Mesmo proibida pela Justiça, Faculdade de Guarulhos mantém curso de Medicina

- PUBLICIDADE -



Mesmo proibida pela Justiça, a Faculdade de Guarulhos (FAG), na Vila Augusta, segue oferecendo o curso de Medicina.

A FAG não obteve autorização do Ministério da Educação (MEC) para implementar o curso. No entanto, uma liminar foi concedida, conforme disponível no próprio site da instituição. “O presente curso de Medicina não possui ato autorizativo do MEC. O processo seletivo foi realizado por autorização judicial proferida pela 3ª Vara Federal Cível da SJDF – Justiça Federal da 1ª Região no Processo Judicial n° 106912603.2024.4.01.3400”, afirma a FAG no site para o processo seletivo.

Ocorre que a liminar que autorizava o curso foi cassada no último dia 10 de outubro pela desembargadora federal Ana Carolina Roman. Em sua decisão, ela levou em consideração que a FAG solicitou a abertura de 200 vagas do curso, mas não há a infraestrutura necessária, além de o número superar “os limites estabelecidos pelo próprio Ministério da Educação para a região”. A desembargadora destacou, ainda, que “a abertura indiscriminada de vagas sem a garantia de suporte adequado para as atividades práticas pode comprometer a formação dos futuros médicos”.

Por fim, ela considerou que pelo “elevado risco de dano irreversível e o impacto negativo tanto para a formação dos alunos quanto para a estrutura de saúde da região, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o pronunciamento deste Tribunal sobre o mérito do presente recurso”.

Ainda assim, a instituição segue com o vestibular que deve ser realizado nesta sexta-feira (25). De acordo com a FAG, o resultado do vestibular sai 24 horas após a prova e a matrícula pode ser realizada 48 horas após o resultado.

Segundo o HOJE apurou, a faculdade iniciou uma turma de medicina no final do mês de setembro, mesmo o calendário acadêmico determinando o começo do semestre em agosto. Com isso, cerca de 80 alunos cursam atualmente medicina na instituição. Dessa forma, quem se interessar pelo curso e prestar o vestibular, iniciará os estudos nessa turma já existente.

Mesmo ciente da irregularidade, a FAG ainda tenta atrair mais alunos oferecendo um desconto de 50% na mensalidade até o primeiro semestre do ano que vem. O curso que custa R$10.600,00 acaba saindo por cerca de R$ 5,3 mil.