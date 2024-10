Em um mês, remoção de lixo do rio Pinheiros chega a 7 mil toneladas, a um custo de R$ 17 milhões

- PUBLICIDADE -



No primeiro mês do Lixômetro, painel instalado às margens do Pinheiros, foram removidas cerca de 7 mil toneladas de lixo superficial do rio, ao custo de R$ 17 milhões. O principal objetivo da iniciativa é impactar e conscientizar a população sobre a poluição no Rio Pinheiros. Todos os frequentadores que circularem pela região podem conferir o painel que exibe o alto volume de materiais retirados do canal e o dinheiro público investido para a limpeza superficial. O Lixômetro, instalado no dia 23 de setembro, é atualizado semanalmente.

Toda essa poluição difusa chega ao curso d’água pela ação humana, com o lançamento direto no rio, ou pelas chuvas, que acabam arrastando a sujeira jogada nas ruas de toda a bacia do Pinheiros – ou seja, de bairros como Jaguaré, Itaim Bibi, Morumbi, Guarapiranga, Vila Olímpia, Panamby e Capão Redondo. Desde o começo do ano passado, o valor do lixo coletado chega a mais de 65 mil toneladas, com mais de R$ 117 milhões em despesas.

LEIA TAMBÉM: Lixômetro: Governo de SP retira mais de 64 milhões de quilos de lixo do rio Pinheiros

A coleta de todo material é realizada diariamente por meio de um barco que navega ao longo dos 25 quilômetros do Pinheiros. Após a retirada, os detritos são levados para um local chamado “área de rebaixo” (onde são depositados para secar) e, depois, colocados em caçambas e encaminhados para aterro sanitário.

Entre os resíduos mais retirados estão garrafas pet, isopor (marmitas, por exemplo) e brinquedos (como bolas e bonecas). Objetos com volume maior também são vistos com frequência, como sofás e colchões. Bicicleta, sofá, ventilador, capacete são apenas alguns dos itens mais inusitados que já foram retirados do rio. Para conferir a ação, o equipamento fica próximo à Casa Conectada, localizada no Parque Bruno Covas.

Essa é uma ação realizada no âmbito do IntegraTietê, que tem como objetivo promover ações com foco na recuperação do mais importante rio paulista e seus afluentes. A iniciativa é realizada pelo do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

LEIA TAMBÉM: Lixômetro: SP investe R$ 115 milhões para retirar lixo flutuante do Rio Pinheiros

IntegraTietê

Em agosto, foi anunciado investimento de R$ 79,5 milhões em outra ação estratégica para a melhoria do Pinheiros, que é o desassoreamento de 700 mil metros cúbicos de sedimentos do fundo do rio. O contrato iniciado em julho também faz parte do programa IntegraTietê. Desde 2023 até agosto, foram retirados 1,7 milhão de metros cúbicos de sedimentos por meio do programa, volume equivalente à carga de 121 mil caminhões basculantes. Se esses caminhões fossem enfileirados, alcançariam uma distância de 1.200 km – mais do que uma viagem entre São Paulo e Porto Alegre.