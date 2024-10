Restaurante Origens, do Radisson Pinheiros, revela menu exclusivo para a 33ª São Paulo Restaurant Week

- PUBLICIDADE -



O restaurante Origens, do Radisson Pinheiros, participa da segunda edição do São Paulo Restaurant Week deste ano, que vai de 24 de outubro até 24 de novembro. Desta vez, o Origens servirá um menu especial apenas para o almoço, com deliciosas opções que incluem entrada, prato principal e sobremesa com valor de R$ 89,00 por pessoa. Bebidas são cobradas separadamente.

Para a entrada, restaurante Origens oferece aos clientes duas opções: a Trilogia de Folhas Especiais com crocante de arroz de aveia, composta por folhas de azedinha, romana roxa e mimosa duo, ou a refrescante Salada de Couve-Flor Tostada, acompanhada por cremoso purê de abóbora cabotiá, crocante de aveia e ervas aromáticas.

Nos pratos principais, as opções incluem o saboroso Arroz de Polvo, o clássico Schnitzel de Suíno, servido com salada de batatas e folhas salteadas de cavolo nero, ou o Ravioloni de Mussarela de Búfala e Manjericão, com um suculento molho pomodoro feito com tomates frescos da casa.

Para a sobremesa, os destaques são o Bolo Gelado de Coco, acompanhado de crocante de coco, ou o irresistível Custard de Chocolate com Pralinê de Aveia, uma torta cremosa de chocolate com um crocante toque de pralinê de aveia. Também há opção de menu para a criançada. O horário em dias de semana é das 12h às 15h e, aos finais de semana, das 12h30 às 15h.

“A 33ª edição do São Paulo Restaurant Week traz ao público uma incrível seleção de menus oferecidos por 180 restaurantes. “Com o tema “Diversidade Culinária Regional”, este evento desempenha com excelência o papel de promover a gastronomia de alta qualidade e valorizar os sabores únicos do destino, algo que consideramos essencial no nosso empreendimento”, afirma Felipe Gonçalves, gerente geral do Radisson Pinheiros.”

“O público terá a oportunidade de conhecer a diversidade gastronômica que o destino oferece e o restaurante Origens promete surpreender os clientes com o menu preparado especialmente para o evento”, comenta Gonçalves.

Serviço

Hotel Radisson Pinheiros – Origens

33ª São Paulo Restaurant Week

Rua Cristiano Viana, 318, São Paulo

Telefone: +55 11 5043 3658

[email protected]

https://www.letsatlantica.com.br/hotel/radisson-hotel-pinheiros