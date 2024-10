Vale Encantado prepara programação especial para o Halloween

- PUBLICIDADE -



Que tal celebrar o Halloween em um cenário mágico, cheio de aventuras e doces? No Vale Encantado Eco Park e Hotel, localizado em Biritiba-Mirim, a apenas 1h30 de São Paulo, essa experiência é garantida. Nos dias 26 e 27 de outubro, e 1 e 2 de novembro, o complexo de lazer preparou uma programação especial para o hotel.

Em comemoração à data especial, o Halloween do Vale Encantado trará brincadeiras de “Doces ou Travessuras”, shows e surpresas repletas de gostosuras para a criançada. Serão oferecidos jantares temáticos especiais, como noite do hambúrguer, pizzas, massas e muito mais! As diárias custam a partir de 10x de R$ 65,40 e incluem café da manhã, almoço e jantar, além de acesso gratuito ao parque. Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita, em comemoração ao Mês das Crianças.

Quem optar por visitar o parque aquático também pode aproveitar promoções: na compra de três ingressos, cada entrada sai a partir de R$ 34,90.



Além das atrações temáticas, o Vale Encantado oferece mais de 20 opções de lazer fixas, como uma das maiores piscinas de ondas de São Paulo, casinha de boneca gigante, fazendinha com mini animais, toboáguas radicais, piscinas aquecidas, pesqueiro, passeios a cavalo e áreas sombreadas para relaxar em meio à natureza.

Para garantir o seu ingresso ou hospedagem com descontos especiais no Mês das Crianças e consultar as condições das promoções, clique aqui.

Sobre o Vale Encantado – Eco Park & Hotel

O Vale Encantado – Eco Park & Hotel é um complexo de lazer com quase dois milhões de metros quadrados de área, e está localizado no município de Biritiba-Mirim, a apenas 86 km da cidade de São Paulo. O empreendimento é pet friendly, possui um Parque Aquático em área verde exuberante e Hotel Fazenda, composto por 70 apartamentos.

Com seis piscinas e mais de vinte atrações como Fazendinha, Piscina de Ondas, Lago com Pesqueiro, Praia Borbulhante, Dino Acqua, Kids Park, Cascatas, Trilhas e Maria Fumaça. O local busca proporcionar experiências que conectam e criam memórias com quem amamos. Há 50 anos recebendo hóspedes e visitantes como parte da família. Com cuidado, acolhimento e muita diversão!

Saiba mais: https://valeencantado.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/valeencantadosp/