Chapa 18 – OAB Unida participa de evento sobre Saúde da Mulher em Guarulhos e reforça propostas inclusivas

A candidata pela Chapa 18 – OAB Unida à Presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Paula Fernandes, participará do evento “Encontro com as Advogadas – Outubro Rosa”, que será realizado nesta sexta-feira, 25, às 15h30h, no Restaurante Macaxeira, em Guarulhos. O encontro contará com a presença da médica Carolina Figueiredo Marmol, que abordará o tema “Saúde da mulher”. O evento é organizado pela Chapa 1, que concorre às eleições da OAB-Guarulhos e tem a advogada Bete Dias como candidata a vice-presidente.

A Chapa 18 é liderada pelo advogado Carlos Kauffmann e tem como candidata a vice a advogada Lucineia Rosa Santos, militante, professora da PUC-SP e uma das principais vozes da advocacia negra.

“A chapa busca promover uma advocacia mais inclusiva, democrática e participativa. Nossa proposta central é fortalecer o diálogo com a classe, pautado na transparência, ética e governança. Nosso objetivo é ouvir advogados e advogadas, integrá-los de forma mais próxima à OAB e trabalhar coletivamente pela valorização da profissão”, afirma Paula Fernandes.

Entre as principais propostas da Chapa 18 estão:

Projeto 300 30 – Remédio para Todos: Um projeto inovador, no qual cada advogado contribuirá com R$ 30 por mês para ter acesso a até R$ 300 em medicamentos, visando a melhorar a saúde e qualidade de vida dos profissionais.

Plataforma Digital de Apoio: Criação de uma plataforma que utiliza inteligência artificial e um sistema de credenciamento para oferecer publicidade gratuita aos advogados, ampliando sua visibilidade no mercado.

Câmara de Mediação nas Subseções: Implementação de órgãos próprios de mediação nas subseções da OAB, permitindo que advogados realizem processos de mediação dentro da própria estrutura da instituição. Além de promover soluções rápidas para conflitos, esse projeto busca gerar uma nova fonte de receita para as subseções.

A Chapa 18 também defende a inclusão e a diversidade racial e de gênero na advocacia paulista.

“Um de nossos grandes objetivos é concretizar a inclusão e o pertencimento da advocacia negra, criando e disponibilizando ferramentas efetivas de trabalho”, diz Paula Fernandes. “Além disso, valorizamos a advocacia LGBTQIA+, com a criação de uma coordenadoria na Comissão Permanente de Diversidade Sexual e de Gênero da seccional, para apoiar o trabalho das comissões nas subseções. Também queremos firmar parcerias com órgãos e instituições especializadas no suporte às pessoas com deficiência, implementando um programa que garanta a inclusão contínua e sistemática de advogados(as) com deficiência no mercado de trabalho”, ressalta a advogada.