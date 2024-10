Prefeitura amplia horário de abertura dos cemitérios municipais no Dia de Finados

- PUBLICIDADE -



Os cemitérios municipais de Guarulhos ficarão abertos ao público das 7h às 18h30 no Dia de Finados, 2 de novembro. A expectativa da Prefeitura é que aproximadamente 45 mil pessoas visitem os quatro cemitérios públicos da cidade ao longo do feriado.

Devido ao alto fluxo de pessoas, para ampliar a segurança dos visitantes durante o feriado haverá reforço no patrulhamento e também na orientação do tráfego nas vias de acesso aos cemitérios.

No Dia de Finados as administrações dos cemitérios atenderão exclusivamente para consultas de localização de sepulturas, nichos ou gavetas. Para maior comodidade, é possível consultar antecipadamente a localização da sepultura a ser visitada por meio do endereço eletrônico https://funeraria.guarulhos.sp.gov.br/finados.php. Contratações de serviços funerários ocorrerão apenas na Agência Funerária Centro, na rua Osvaldo Cruz, 77 (telefone: 2087-6810).

Também durante o feriado a Secretaria da Saúde realizará abordagens para orientar os visitantes sobre prevenção à dengue, alertando para o risco de água parada em vasos de flores e para a importância de evitar usar sacos plásticos, papel celofane e pratos sob os vasos.

Programação religiosa

Celebrações religiosas serão realizadas durante o Dia de Finados e também no dia 1º e novembro, conforme a programação a seguir:

Missas católicas

– Cemitério Necrópole do Campo Santo (avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 1.327, Vila Rio de Janeiro): 9h, 11h, 14h e 16h.

– Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso (avenida Catarina Maria de Jesus, 708, Bonsucesso): 8h, 10h, 14h e 16h.

– Cemitério São Judas Tadeu (avenida Dr. Timóteo Penteado, 1.329, Picanço): 8h, 10h, 14h e 16h.

– Cemitério São João Batista (rua Dr. Felício Marcondes, 330, Centro): 8h.

Cultos evangélicos

– Cemitério Necrópole do Campo Santo: das 8h às 12h – Igreja Universal (tenda ao lado do velório).

– Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso: 11h – Igreja Universal.

Culto de matriz africana

– Cemitério Necrópole do Campo Santo: 21h do dia 1º de novembro – Templo de Um.