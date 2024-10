Prefeitura de Guarulhos abre concurso para 38 funções do ensino fundamental ao superior

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos abriu concurso público para 43 vagas em 38 funções diferentes que vão do ensino fundamental completo, ensino médio completo ao superior, com salários de R$ 1.820,69 a R$ 6.871,11. As inscrições, cujas taxas variam de R$ 57,00 a R$ 120,00 conforme a função, devem ser feitas até o dia 21 de novembro pela internet no site do IBAM (www.ibamsp-concursos.org.br). Os editais completos podem ser consultados no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/910200525.pdf.

As vagas oferecidas pelo certame que necessitam de ensino fundamental completo são agente de combate às endemias (R$ 2.824,00/40h); agente de serviços de saúde – necropsia (R$ 1.820,69/40h) e auxiliar em saúde – imobilização ortopédica ($ 2.336,29/36h)

Com exigência do ensino médio, o concurso contempla funções de condutor de veículos de urgência (R$ 2.595,94/40h); técnico de diagnósticos – eletroencefalografia (R$ 1.874,50/24h); técnico de saúde – necropsia (R$ 2.813,76/40h); técnico de saúde – prótese dentária (R$ 2.532,38/36h); técnico de saúde – enfermagem (R$ 2.532,38/36h, técnico de saúde – radiologia (R$2.210,85/24h) e agentes de defesa civil (R$ 2.480,83/40h).

Já os cargos que exigem ensino superior completo na respectiva área estão cirurgião dentista (R$ 4.728,79/20h); educador físico (R$ 5.053,23/40h); enfermeiro (R$ 3.826,99/30h); enfermeiro da família (R$ 6.871,11/40h); especialista em saúde – biologia (R$ 3.644,74/30h); especialista em saúde – fonoaudiologia (R$ 3.644,74/30h); especialista em saúde – psicologia (R$ 3.644,74/30h); especialista em saúde – serviço social (R$ 3.644,74/30h); especialista em saúde – nutrição (R$ 3.644,74/30h); especialista em saúde – fisioterapia (R$ 3.644,74/30h); especialista em saúde – terapia ocupacional (R$ 3.644,74/30h) e professor de música – diversas especialidades (R$ 50,00 por hora/16h a 30h semanais).