Enem 2024: Eniac dá dicas na reta final e desconto para estudantes

- PUBLICIDADE -



O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontece neste domingo, dia 3/11. Para ajudar os estudantes na reta final da preparação, o ENIAC preparou algumas dicas valiosas. A instituição também preparou um presente para todos os que fizerem a prova, independente da nota.

Os estudantes que optarem pela graduação no ENIAC terão 36% de desconto para fazer qualquer curso (exceto medicina) e mais R$ 1.000 de cashback no primeiro semestre. O objetivo da iniciativa é acelerar o processo de formação de novos profissionais para atuar em Guarulhos e na região do Alto Tietê. Além disso, equipes da instituição estarão espalhadas em pontos de prova distribuindo lanche, bebidas geladas e canetas.

Como se preparar para a prova

Confira as dicas preparadas pelo professor Caio Fernando de Oliveira para os estudantes nos dias finais de preparação:

Resolva simulados e questões de provas passadas: Essa prática ajuda a consolidar o conhecimento e a se familiarizar com o estilo das questões. Além disso, os simulados são fundamentais para treinar o controle do tempo e da resistência, já que a prova é extensa e exige foco.

Analise seus erros: atualmente, existem várias plataformas gratuitas para realizar simulados específicos para o Enem. depois de fazer cada simulado, revise os erros e acertos para saber quais temas ainda precisam de mais atenção. Essa análise ajuda a direcionar os estudos para os pontos que realmente precisam ser reforçados.

Capriche na estrutura da redação: é essencial dominar a estrutura da redação dissertativa-argumentativa, que é o modelo exigido pelo ENEM. Essa estrutura inclui uma introdução com uma tese clara, um desenvolvimento com argumentos sólidos e uma conclusão que apresente uma proposta de intervenção prática e realista.

Fique atento a temas atuais: separamos alguns temas que podem ser cobrados na redação, como transição energética, pressão estética por padrões de beleza nas redes sociais e saúde mental, combate à dengue e incentivo à leitura e alfabetização.

Gerencie o tempo de prova: comece pelas questões mais fáceis, não se prenda demais nas questões difíceis; leia o comando das questões antes do texto, atenção às palavras-chave em filosofia e sociologia, use as imagens e gráficos como aliados nas questões de geografia. E boa sorte!