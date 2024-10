Médicos são investigados por dizerem que ‘câncer de mama não existe’

Dois médicos foram denunciados por entidades dos Conselhos Regionais de Medicina após realizarem declarações de cunho duvidoso sobre o câncer de mama. Ambas as declarações foram feitas no meio da campanha do Outubro Rosa, que conscientiza sobre o câncer de mama e a realização da mamografia para o diagnóstico da doença.

Os médicos envolvidos são Lucas Ferreira Mattos, que afirmou que exames de mamografia podem causar doenças por conta da radiação, e Lana Tiani Almeida da Silva, que afirmou que o câncer de mama não existe. Mattos tem mais de 1,2 milhão de seguidores apenas no Instagram, mas não possui especialidade registrada no Conselho Federal de Medicina (CFM).

Em sua declaração, ele respondeu à pergunta de uma seguidora sobre o exame de mamografia, e disse: “Ficar fazendo mamografia? Uma mamografia gera uma radiação para a mama equivalente a 200 raios-X. Isso aumenta a incidência de câncer de mama, por excesso de mamografia. Tenho 100% de certeza que o seu nódulo benigno é deficiência de iodo”

Perfil da doutora Lana antes de ficar privado – Reprodução/Redes Sociais

Já a doutora Lana fez um vídeo para suas redes sociais, afirmando: “Esqueça Outubro Rosa. Câncer de nama não existe. Sou a doutora Lana Almeida, médica integrativa, especialista em mastologia e ultrassonografia das mamas. Por isso venho falar para vocês que câncer de mama não existe. Então esqueçam Outubro Rosa. Esqueçam mamografia”. O vídeo foi visto por milhares de pessoas e compartilhado por aplicativos de mensagens, até ser removido e, posteriormente, Lana ter privado sua conta.

Tanto o vídeo de Mattos quanto o de Lana citados acima foram avaliados pelo Inca, que afirmou se tratarem de fake News. Mattos usou novamente as redes sociais para se posicionar após a repercussão do caso: “Eu nunca postei aqui no meu Instagram que câncer de mama não existe. Eu falei no meu Instagram, que radiação é um dos fatores que causam câncer assim como qualquer outro tipo de câncer. Você vê que tem estudos hoje que mostram que pessoas que moram perto de antena de celular aumenta a incidência de câncer. Em que momento aqui eu disse pra você que teve um pedido de mamografia de um médico não deveria fazer?”