Prefeitura abre inscrições para vagas de castração gratuita de cães e gatos

Nesta sexta-feira (1º), a partir das 9h, estarão abertas as inscrições para a campanha de novembro de castração gratuita de cães e gatos. Para tentar uma vaga é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e acessar a página https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/?q=content/agendamento para dar sequência ao processo. No total a campanha de novembro disponibilizará duas mil vagas, com novas inscrições abertas sempre às sextas-feiras.

Devido à reforma no centro cirúrgico de Bonsucesso, temporariamente as cirurgias estão sendo realizadas na Clínica Escola Amahpet (rua Reinaldo César de Oliveira, 356, no Jardim City) e nas unidades Castramóvel, que em novembro estarão na Regional VII, em Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 746), e no Centro Integração de Cidadania – CIC (estrada do Capão Bonito, 53, no Jardim Maria de Lourdes).

A data, o horário, o local e a preparação do animal para a cirurgia serão informados aos tutores que concluírem a marcação do procedimento.

Inscrições presenciais

Na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, das 9h às 12h, no Castramóvel estacionado no Centro Integração de Cidadania, serão realizadas inscrições presenciais para a castração de cães e gatos machos e fêmeas.