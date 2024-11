Metalúrgicos de Guarulhos elegem Chapa 1 com 97,83% dos votos

- PUBLICIDADE -



Está eleita a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. A Chapa 1 – Metalúrgicos em Ação obteve 97,83% dos votos coletados. Apuração encerrada na quinta-feira (31), às 20 horas.

Foram registrados 5.313 votos na Chapa 1, contabilizados ainda 102 votos em branco e 16 nulos. Nos dois dias de pleito, votaram 5.431 associados à entidade. Nas fábricas nas quais as urnas passaram, os sindicalizados votaram em peso. O presidente reeleito, Josinaldo José de Barros (Cabeça), afirma: “O Plano de Ação da Chapa 1 se apoia na defesa dos direitos, ampliação das conquistas, melhores salários e mais segurança nos ambientes de trabalho. Cada voto será honrado com dedicação e luta”.

Coletivo – Coordenado pela Federação do Estado de SP, o processo eleitoral reuniu as principais lideranças metalúrgicas e da Força Sindical. Outros sindicalistas, de categorias variadas, também apoiaram a Chapa 1 e as eleições.

Miguel Torres, presidente da Força, parabeniza a diretoria eleita. Ele afirma: “O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região é uma entidade linha de frente nas lutas sindicais, sociais e cidadãs. Por isso, tem respeito de todo o sindicalismo brasileiro”.

Federação – Para Eliseu Silva Costa, presidente da Federação da categoria, a tradição de unidade foi reafirmada nas urnas. Ele destaca: “As direções têm a responsabilidade de defender suas bases e orientar as lutas dos trabalhadores. Nossa unidade é histórica. Os metalúrgicos merecem e exigem respeito”.