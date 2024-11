Depressão e saúde mental são temas dos encontros do projeto Dando Voz às Palavras

- PUBLICIDADE -



Neste mês de novembro, a escritora Edilaine Soares encerra a jornada do projeto Dando Voz às Palavras em Guarulhos com novos encontros de conscientização e acolhimento sobre depressão e saúde mental nos espaços educacionais da cidade. A iniciativa foi contemplada pelo FunCultura, realizado com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, e conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos e da Secretaria de Cultura.

Nesta quarta-feira (6), o encontro chega ao CEU Presidente Dutra (rua Maria Paula Mota, s/nº) com roda de conversa às 10h. Na próxima quarta-feira, dia 13, o Centro Municipal de Educação e Artes – Cemear (rua Abílio Ramos, 122 – Macedo) recebe o encontro às 19h. No CEU Ponte Alta (rua Pernambuco, 836), o encontro acontece no dia 19, terça-feira, às 20h. Antes do término do mês, o CEU Paraíso-Alvorada (rua Dom Silvério, s/nº) recebe o encontro no dia 28, quinta-feira, às 9h, e o CEU São Domingos (estrada do Elenco, 848 – Jardim Santa Lídia) no dia 30, sábado, às 14h.

A atividade, que tem como objetivo conscientizar e enfatizar a importância da literatura como meio terapêutico essencial para a superação da depressão, destaca a urgente necessidade de cuidado e atenção com a saúde mental.

Além das rodas de conversa sobre a temática em diversos espaços públicos da cidade, a ação também conta com o lançamento de O Caos em Mim, o segundo livro publicado pela escritora e que está sendo distribuído gratuitamente aos participantes durante os encontros.

Em circulação desde o início de agosto, o projeto já alcançou público de mais de 400 pessoas em encontros que aconteceram tanto nos CEUs da cidade, no Centro Municipal de Educação Adamastor e no Parque Júlio Fracalanza, quanto em escolas da rede municipal.

Para saber mais sobre o projeto Dando Voz às Palavras, siga o perfil da escritora Edilaine Soares no Instagram @poesiadoslivros.