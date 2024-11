Direito de resposta facultativo concedido pelo HOJE ao advogado Luiz Antônio Costa Cabral

Direito de resposta concedido pelo HOJE, de forma facultativa, ao advogado Luiz Antônio Costa Cabral:

Diante das notícias veiculadas pelo JORNAL GUARULHOS HOJE na última semana acerca de haver sido condenado na seara criminal, o que em tese desabonaria minha candidatura às eleições da OABSP, cumpre-me trazer a verdade acerca dos fatos; primeiro, não tenho e nunca tive condenações de qualquer espécie no exercício da advocacia, ou seja, nada, absolutamente nada, nenhum processo de natureza criminal, cível ou disciplinar foi movido contra mim enquanto advogado, o que é comprovado pela minha habilitação, sem ressalvas, pela Seccional São Paulo da OAB para as eleições deste ano, fato que por si reconhece imaculado meus antecedentes no exercício da advocacia.

Depois, cumpre informar que, além do exercício da advocacia, iniciado em 2013, antes disso participei da sociedade de duas empresas que responderam (elas) por questões decorrentes das relações de consumidor e, infelizmente, na qualidade de sócio fui alçado à condição de responsável por suas atividades, respondendo e não me ocultando de qualquer ação movimentada, o que demonstra minha plena responsabilidade à lei é aos órgãos do judiciário, certo que nesse momento da vida não pesa sobre mim qualquer condenação (de qualquer natureza) que me impeça de exercer o direito ao voto e de ser votado nas eleições da OAB.

Ainda, com estes esclarecimentos, com anotação que nos dois únicos processos decorrentes da relação de consumo em que houve condenação ocorreu a prescrição, o que faz cessar toda e qualquer discussão acerca da penalidade imposta, inclusive afastando eventual revisão criminal que poderia ser movimentada contra a condenação tida por injusta.

Por fim, oportuno lembrar que nas últimas três gestões da OABSP, sub-seção Guarulhos, estive a frente de várias comissões e projetos da diretoria, atuando com respeito à instituição e aos advogados, jamais me negando ombrear os(as) colegas diante de seus infortúnios pessoais e profissionais, aliás, tempo e esforço de trabalho que igualmente me credencia às eleições deste ano.

É o que precisa ser dito. Nada mais é necessário.

Luiz Antônio Costa Cabral