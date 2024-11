Exposição no CIC Pimentas abre programação do Novembro Negro GRU

- PUBLICIDADE -



A exposição Mulheres e Homens que Mudaram a História, no CIC Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes), abriu nesta segunda-feira (4) a programação do Novembro Negro GRU 2024. Até o dia 18 a população pode conferir os dez painéis que retratam personalidades negras importantes e inspiradoras que se destacaram na luta por igualdade e combate ao racismo no Brasil e no mundo como Conceição Evaristo, Angela Davis, Mabel Assis, Rosa Parks, Sueli Carneiro, Franz Fanon, Steve Biko, Raoni Metuktire, Nei Lopes e Oliveira Silveira.

O Novembro Negro é o calendário de atividades gratuitas que a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, realiza ao longo deste mês como forma de refletir e discutir o racismo e a promoção da igualdade racial.

Programação

Até 18/11 – Exposição Mulheres e Homens que Fizeram História.

Local: CIC Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes)

6/11 – 10h – Roda de conversa Antirracismo e Resistência

Local: Centro Pop (rua Francisco de Paula Santana, 44, Vila das Palmeiras)

09/11 – 18h – Prêmio Abdias do Nascimento – premiação em homenagem a personalidades negras de Guarulhos

Local: Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo)

11/11 – 14h – GT Saúde da População Negra recebe Race.ID: Grupo de Pesquisa em Saúde da População Negra da Faculdade de Medicina da USP

Local: Auditório da Secretaria da Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo)

12/11 – 9h – Abordagem aos usuários da UBS Ponte Grande com o jogo Combate às Expressões Racistas

Local: UBS Ponte Grande (rua Osvaldo Agostinho, 17, Ponte Grande)

14/11 – 10h – Abordagem no Saguão do CIC Pimentas com jogo Combatendo Expressões Racistas

Local: CIC Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes)

19/11 – 8h às 15h – Exposição Mulheres e Homens que Fizeram História

Local: Sest Senat (rua Celso Rodrigues Salgueiro, s/nº, Jardim Novo Portugal)

20/11 a 22/11 – 8h às 17h – Exposição Mulheres e Homens que Fizeram História

Local: Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro)

20/11 – Concentração às 9h – Marcha da Consciência Negra

Local de concentração: Marco da Consciência Negra (confluência das ruas Lucila, Anita Guastini Eiras e Arminda de Lima – próximo à praça dos Estudantes, na Vila Progresso)

21/11 – 14h30 – Roda de conversa Antirracismo e Igualdade – Uma Conversa Necessária

Local: CIC Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes)

23/11 – Exposição Mulheres e Homens que Fizeram História e jogo Combatendo Expressões Racistas

Local: E.E. Maria Leoni (praça Carmem Miranda, s/nº, Jardim Pinhal)