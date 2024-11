Unimed Guarulhos abre 16 vagas no programa Jovem Aprendiz

- PUBLICIDADE -



A Unimed Guarulhos, cooperativa médica de saúde com atuação em Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba e Santa Isabel, abriu 16 vagas no Programa Jovem Aprendiz da Unimed Guarulhos. O programa oferece a oportunidade de jovens, com idades entre 16 e 23 anos, de receberem capacitação teórica, por meio do apoio Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Também oferece oportunidade para desenvolverem habilidades profissionais em atividades práticas nas mais diversas áreas administrativas do Complexo Unimed Guarulhos. Ou seja, a Unimed Guarulhos cuida não só do desenvolvimento de um perfil corporativo, mas também trabalha elementos comportamentais para auxiliar a inserção do jovem no mercado de trabalho.

No programa, a carga horária é de 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, e uma vez por semana o jovem participa da capacitação teórica do CIEE.

Quais são os pré-requisitos?

• Ser estudante ou recém-formado no ensino médio;

• Não estar matriculado no ensino superior;

• Residir na cidade de Guarulhos;

• Não ter trabalhado com registro em carteira de trabalho (CTPS)

• Conhecimentos básicos em informática e pacote Office.

• É indispensável a participação no curso de capacitação teórica semanal pelo CIEE, conforme calendário disponibilizado pela instituição;

Importante: o período do contrato é de 20 a 21 meses com início das atividades em fevereiro/2025

Como se inscrever?

O jovem deve se inscrever pelo site oficial para recrutamento e seleção disponível na Gupy ou direto pelo link: https://unimed.me/284/jovemaprendizug até o dia 15/11.

Entre os benefícios estão: Assistência Médica, Assistência Odontológica, convênio com farmácia e outros estabelecimentos, WellHub e entre outros.